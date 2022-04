Soleil Sorge esce allo scoperto: “Ecco perchè ho partecipato al GF Vip”

Soleil Sorge l’ha svelato: “Ho partecipato al GF Vip per avere visibilità e lavorare in tv”

Soleil Sorge una nota influencer reduce dall’esperienza vissuta nel reality show condotto da Alfonso Signorini e attualmente opinionista de La Pupa e il Secchione Show, ha preso parte a una nuova puntata del format Isola Party. L’ex gieffina quando Ignazio Moser le ha chiesto come è stato uscire dalla casa di Cinecittà dopo sei mesi, ha confessato: “E’ stato meraviglioso e vi svelo anche un segreto, in realtà nella mia partecipazione al GF Vip sicuramente la vittoria è un bel traguardo però non era mai stato quello che avrei voluto”. A questo punto è scesa nel dettaglio:

“Uno dei motivi per cui l’ho fatto oltre a poter mostrare la mia personalità era proprio quello di sperare di poter avere una sorta di vetrina, visibilità per lavorare in televisione, quindi ha realizzato il mio sogno, è stata la soddisfazione più grande che ho avuto”.

L’opinionista de La Pupa e il Secchione Show ammette: “E’ più facile giudicare”

La chiacchierata influencer italo-americana Soleil Sorge ospite del programma Isola Party, quando Valentina Barbieri le ha domandato se le piace di più il ruolo di concorrente o di opinionista ha risposto:

“Bella domanda, in realtà partecipare ai reality è sempre un’esperienza ricca di emozioni, mi è sempre piaciuto molto. Però nelle vesti di giurata sei molto più rilassata, forse sceglierei l’opinionista, è più facile giudicare che essere giudicati”.

Successivamente l’ex gieffina ha ammesso che parteciperebbe di nuovo a L’Isola dei Famosi: “La farei una volta l’anno, è un’esperienza rivoluzionaria”. La 27enne durante la chiacchierata ha spiegato per quale motivo non andrebbe in Honduras con Alex Belli, su cui ha svelato un retroscena nei giorni scorsi: “Diciamo che mi è andata bene viverlo in casa, anche se sono certa che sarebbe un ottimo concorrente perchè è una persona che si da molto da fare, però non con me”.

L’ex gieffina rompe il silenzio su Jeremias Rodriguez: “Lui e il padre sono fortissimi”

L’opinionista de La Pupa e il Secchione Show ha parlato della storia d’amore avuta con Jeremias Rodriguez in passato, uno dei concorrenti dell’attuale edizione del reality show condotto da Ilary Blasi:

“All’Isola mi sono innamorata di lui, poi ci siamo fidanzati. Non sto seguendo giornalmente, non ho dubbi che farà un bellissimo percorso, sia lui e il padre sono fortissimi“.

Alla domanda cosa significa avere tutti contro in un programma, come sta accadendo a Nicolas Vaporidis, la chiacchierata influencer invece ha affermato: “E’ un grandissimo peso, è una cosa negativa, ti mette molta più pressione, ti appesantisce il tuo stato mentre sei lì, le discussioni non creano mai della positività in generale, adesso non so perchè lui abbia le persone contro”.