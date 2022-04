Soliti Ignoti, attimi di paura per Raoul Bova: poi all’improvviso…

Grande suspance sul finale di Soliti Ignoti, poi il colpo di scena: vittoria per Raoul Bova!

Ha giocato alla grande Raoul Bova a Soliti Ignoti nella puntata andata in onda stasera, giovedì 14 aprile 2022. Tuttavia negli istanti finali del gioco, come spesso accade, c’è stata un po’ di tensione per il timore che la risposta da lui data in riferimento al parente misterioso potesse essere sbagliata. Ha indicato l’ignoto numero 8 come figlio della signora entrata in studio a fine programma, appunto con il ruolo di parente misterioso: e dopo alcuni secondi nei quali il pubblico presente nella platea del Teatro delle Vittorie ma anche gli spettatori da casa sono rimasti sicuramente con il fiato sospeso, ecco il colpo di scena: la vittoria! La signora era infatti proprio la mamma dell’ignoto numero 8 anziché dell’ignota numero 3, rimasta come alternativa.

Vinti 18.000€: il nuovo protagonista di Don Matteo devolverà la cifra in beneficenza

Si è aggiudicato 18.000€ Raoul Bova nel gioco delle identità condotto da Amadeus: una cifra che non è sicuramente tra le più alte vinte nel programma, ma comunque molto importante, specie perchè verrà devoluta in beneficenza, come le somme vinte da tutti gli altri personaggi del mondo dello spettacolo che hanno giocato in passato.

L’ospitata è stata anche l’occasione per parlare del personaggio di Don Massimo (a proposito del quale recentemente ha rivelato come si è preparato per interpretarlo), che a breve vedremo in Don Matteo 13, esattamente a partire dalla quarta puntata (questa sera va in onda la terza).

Amadeus ricorda l’ospitata di Raoul Bova al Festival di Sanremo: “Entrato in motocicletta”

Parlando dei nuovi episodi di Don Matteo nei quali come suddetto Raoul Bova interpreterà Don Massimo, prendendo a tutti gli effetti il posto dello storico protagonista Terence Hill, il conduttore di Soliti Ignoti stasera ha ricordato ai telespettatori che Raoul è stato suo ospite all’ultimo Festival di Sanremo: “Abbiamo visto Don Massimo arrivare in motocicletta” ha asserito, sottolineando che anche con la tredicesima stagione, in onda ogni giovedì, la serie di Rai1 sta riscuotendo grandi ascolti. “E’ una stagione imprevedibile, con personaggi che tornano ad esserci e altri che invece non ci saranno più” ha aggiunto inoltre.