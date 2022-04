Sonia Lorenzini malore: l’ex tronista di Uomini e Donne ha rischiato la morte!

Malore per l’ex tronista di Uomini e Donne: “Ho passato la notte più brutta della mia vita”

Sono state ore particolarmente complicate per Sonia Lorenzini. Il motivo? Si è recata al pronto soccorso dopo aver avuto un malore. A raccontare tutta questa brutta storia è stata la donna in prima persona su instagram. In questa occasione non ha fatto mistero di aver pensato che sarebbe potuta morire:

“Ho pensato stessi morendo, nel vero senso della parola. Ho pensato ‘sto per avere un infarto’…”

Successivamente l’ex tronista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha rivelato di aver avuto un bruttissimo attacco di panico: “Non mi era mai successo in vita mia…”

Sonia Lorenzini parla del suo malore: “Ho avuto la sensazione di avere il cuore in collasso “

L’ex tronista di Uomini e Donne, sempre in questo suo intervento su instagram, ha poi rivelato di aver percepito mille sintomi fisici, tra cui un grosso dolore al cuore, tanto da arrivare a pensare che da lì a poco sarebbe collassato:

“Pensavo di essere sul punto di morire, così da un momento all’altro…”

L’ex protagonista del dating show, la quale ha criticato Alex Belli e Soleil, non ha poi fatto mistero di essersi così tanto spaventata perchè non ha mai avuto un malore del genere in vita sua:

“Mi sono trovata completamente spiazzata, nel mio immaginario ho sempre pensato fosse un’esperienza che succede agli altri…”

Uomini e Donne, ex protagonista non lo nasconde: “Pensavo sarebbe passato in poco tempo”

Sonia Lorenzini ha concluso questo suo lungo intervento su instagram asserendo senza indugio alcuno di aver pensato che questo malore sarebbe passato in poco tempo, ma purtroppo non è stato così, visto che è stata costretta a correre al pronto soccorso:

“Sono qua che ho ancora l’ansia e la paura che mi si possa ripetere da un momento all’altro…”

L’ex tronista ha anche dichiarato di essere terrorizzata che possa ricapitarle la stessa cosa quando è sola a casa: “Chi mi soccorrerebbe se risuccedesse?” Ovviamente i suoi tanti fan le hanno fatto subito sentire la loro vicinanza, nella speranza riesca a superare questo brutto momento.