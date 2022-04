Sossio Aruta disperato: un hacker gli ha rubato le foto della figlia

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 29, 2022 , in Uomini e Donne

Uomini e Donne, brutta disavventura per l’ex cavaliere: un hacker ha preso in possesso il suo profilo instagram

Ore particolarmente complicate per Sossio Aruta. Difatti quest’ultimo ha annunciato sui social che purtroppo un hacker ha rubato il suo profilo instagram creandogli non pochi problemi. Ovviamente l’uomo ha subito chiesto ai suoi tantissimi fan di segnalare quel profilo, nella speranza di ‘tagliare le gambe’ a questo pirata informatico:

“Mi hanno appena rubato il profilo, chiedo il vostro aiuto per favore. Chiedo a tutti quanti: segnalate il mio profilo…”

I fan dell’ex cavaliere del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi hanno subito risposto affermativamente al suo accorato appello.

Sossio Aruta non può crederci: “Hanno appena pubblicato foto mie e della mia bambina”

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, evidentemente disperato, ha anche rivelato ai suoi tanti follower che purtroppo questo hacker sta usando pure delle foto sue insieme alla sua bambina: “Hanno appena pubblicato foto mie e della mia bambina…” L’uomo, il cui matrimonio con Ursula è saltato all’ultimo minuto, ha poi richiesto a tutti i suoi fan un aiuto, nella speranza di risolvere al più presto questa brutta situazione: “C’è qualcuno che sta usando il mio account, non sono io…Per favore aiutatemi…” Riuscirà a risolvere in breve tempo questa incresciosa faccenda? Chissà, intanto si segnala che non è nemmeno il primo vip a cadere nella trappola di questi hacker.

Ursula Bennardo non lo nasconde e si sfoga: “Io e il mio compagno siamo molto in ansia”

E’ poi intervenuta su instagram anche la compagna di Sossio Aruta, la quale non ha certo fatto mistero di essere assai in ansia per tutta questa faccenda:

“Siamo un po’ in ansia, se non altro perché stanno pubblicando dei contenuti che non sono nostri, suoi…”

La popolare ex protagonista di Uomini e Donne non ha poi nascosto ai suoi follower di sperare con tutta sè stessa di poter risolvere questa brutta situazione il prima possibile, anche perchè teme che questo hacker possa spingersi oltre: “Spero risolveremo quanto prima…” Insomma davvero brutta disavventura per la coppietta nata nello studio del dating show di Maria De Filippi.