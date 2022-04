Stash sotto esame: il giudice di Amici dovrà affrontare una prova difficile

Stash messo alla prova dalla figlia Grace: “Se si mette anche a ballare vuole dire che mi ha promosso”

Tutti i sabato sera Stash siede al Serale di Amici come giudice, accanto a Stefano De Martino e a Emanuele Filiberto, per il secondo anno consecutivo. Tra tutti e tre il frontman dei The Kolors è quello più riflessivo, che non getta i giudizi di fretta. Scruta attentamente, riflette, prende tempo. Poi, quando è sicuro di ciò che sta per dire e di ciò che sia giusto fare, Stash vota i ragazzi dandogli motivazioni accurate, spiegazioni precise e critiche che possano aiutarli a migliorare e crescere come artisti e come persone. A casa, però, Stash toglie i panni di giudice e veste quelli di papà. E lì cantando a sua figlia Grace affronta la prova più difficile. Tramite alcune dichiarazioni riportate da Tv Mia scopriamo cosa dice il cantante a tal proposito: “Grace sorride. Se poi si mette anche a ballare agitando le gambine vuole dire che mi ha promosso”.

Quel nome particolare del frontman dei The Kolors: tutto merito di papà Umberto Fiordispino

Non può certamente passare inosservato Stash che si ritrova ad avere un nome più unico che raro, soprattutto in Italia. Sulla sua vita privata il cantante è estremamente riservato e dunque sono ancora in pochi a sapere perché i suoi genitori abbiano deciso di dargli un nome così particolare e perché proprio questo. Tv Mia riporta alcune dichiarazioni del cantante che ha spiegato:

“Papà ha voluto iscrivermi così all’anagrafe in onore dei Pink Floyd, il gruppo rock di cui è grande appassionato. Stash, in italiano scorta, è una parola di Money, una delle loro canzoni più famose”.

La scelta è stata dunque di Umberto Fiordispino, noto cantautore napoletano. L’arte, e la musica in particolare, era nel destino del cantante fin dalla nascita.

Stash è guarito dal Covid: stasera torna nella quarta puntata del Serale

Dopo solo due puntate del Serale di Amici Stash ha vissuto una battuta d’arresto. Il cantante e giudice ha infatti contratto il Covid ed è dovuto restare in quarantena. Per questo nella scorsa puntata di Amici è rimasto a casa e al suo posto è arrivata Sabrina Ferilli per affiancare Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto nella votazione dei ragazzi. Poi è arrivato il bellissimo annuncio, Stash diventa papà per la seconda volta. E le notizie buone sono due: il giudice è guarito dal Covid e stasera tornerà in giuria!