Stash diventa papà per la seconda volta e annuncia: “È un miracolo”

Stash e Giulia Belmonte diventano di nuovo genitori: lui lo annuncia sui social

A meno di due anni dalla nascita della prima figlia Stash è pronto a replicare questa meravigliosa esperienza della vita. Ebbene sì, Stash diventa papà per la seconda volta e ad annunciarlo è stato lui stesso sul suo profilo Instagram. Il cantante dei The Kolors, fidanzato con la giornalista Giulia Belmonte, ha voluto condividere questa nuova gioia con i suoi numerosissimi fan che lo seguono da sempre. Queste le parole che il cantante e giudice del Serale di Amici ha scritto sui social:

“E poi arrivi tu a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo e non vediamo l’ora di abbracciarti. Grazie per questo altro miracolo”.

I volti di Amici commentano la notizia di Stash papà: da Alberto Urso a Giulia Pauselli

Non appena Stash ha pubblicato il lieto annuncio una pioggia di commenti sono piombati nel suo profilo social. Tra i primi a commentare ci sono Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, che tra poco diventeranno genitori per la prima volta. In particolare la ballerina professionista del talent ha scritto: “Ora capisco anche io cos’è il vero amore. Tanti auguri a voi genitori bis, che meraviglia”. Sempre per quanto riguarda volti di Amici anche Alberto Urso ha commentato con “spettacolo fratello”. Non sono mancati poi i commenti di altri volti dello spettacolo, che nulla hanno a che vedere con il programma di Canale5, come Valeria Graci.

Stash e il Covid: il giudice torna nella quarta puntata del Serale di Amici?

Dopo aver contratto il Covid Stash può almeno festeggiare un lieto evento. Tutto tace al momento, invece, per quanto riguarda la situazione del virus. Non è noto se il giudice sabato sera ci sarà. Va detto che la puntata verrà registrata domani. Probabile dunque che nel corso della giornata si saprà se Stash sarà alla quarta puntata del Serale di Amici oppure no.