Storie Italiane, l’attore morto all’improvviso. Eleonora Daniele: “Era un amico”

Eleonora Daniele e il ricordo di Paolo Calissano, morto a dicembre: “Era un caro amico”

Lunga pagina dedicata a Paolo Calissano, l’attore morto qualche mese fa, nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 21 aprile 2022, dove la padrona di casa ha ospitato Sara Ricci, sua grande amica. “Se ne è andato il 30 dicembre scorso, era un caro amico” ha premesso la conduttrice prima di presentare la sua ospite, ricordando: “Il dolore per la sua tragica morte è stato unanime perchè lui era un’anima buona, lo hanno raccontato e ne hanno parlato tanti amici, anche se aveva una serie di problemi e un fatto di cronaca alle spalle” ha poi aggiunto Eleonora, mandando in onda un servizio a lui dedicato.

Storie Italiane, Sara Ricci e il ricordo di Paolo Calissano: “Non è stato capito…”

“Ho invitato Paolo qui in trasmissione ma non voleva assolutamente più parlare di quello che gli era successo, voleva voltare pagina” ha dichiarato Eleonora Daniele nel momento in cui la sua ospite è entrata in studio. Sara Ricci, parlando di Calissano, ha dunque rivelato: “Era un grande attore ma gli piaceva molto anche scrivere, purtroppo non è stato capito per questo suo secondo talento…”.

Quando è morto ho provato un dolore fortissimo. Era la vigilia di Capodanno: molti miei colleghi mi scrivevano di aver saputo della sua morte ma io non capivo! A dirmi cos’era successo è stata poi mia nipote…

ha raccontato Sara, che si è commossa rivedendo il video pubblicato sui social quel giorno, con il quale ha annunciato, appunto, la morte di Paolo.

Sara Ricci a Storie Italiane: “La morte di Paolo Calissano mi ha riportato indietro di vent’anni”

“Appena mia nipote mi ha detto della morte di Paolo, ho cercato in internet, ho avuto conferma, ho cominciato a piangere e a girare per casa come una pazza” ha raccontato l’attrice a Storie Italiane, intervistata da Eleonora Daniele (nei giorni scorsi inorridita per una vicenda della quale è tornata a parlare anche nella diretta di oggi).

La sua scomparsa mi ha riportato indietro di vent’anni, a quando abbiamo girato insieme una fiction che ha avuto un grandissimo successo

ha affermato inoltre, rivelando anche: “Sui social in tanti mi hanno aggredita perchè ho detto che non sentivo Paolo da cinque anni. Purtroppo nella vita capita di allontanarsi, eppure mi è stato detto che avrei dovuto pensare a lui prima anzichè mostrarmi addolorata quando è morto”.

Anche se ci si allontana non significa che non ci si voglia bene

ha commentato la conduttrice, rispondendole.