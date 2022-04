Eleonora Daniele senza parole: racconto sconvolgente a Storie Italiane

Storie Italiane: il drammatico racconto della mamma di un bambino autistico deriso dalle maestre…

Incredulità ma anche orrore e tanta rabbia per la testimonianza della mamma di un bambino autistico che, ospitata da Eleonora Daniele, questa mattina su Rai1 ha raccontato una terribile vicenda: suo figlio è stato deriso in una chat su whatsapp dalle sue maestre, le quali si sono prese gioco della sua disabilità con frasi offensive del tipo “Magari torna miracolato”, addirittura esultando quando non si presentava a scuola. A scoprire il tutto è stata l’insegnante di sostegno del ragazzino, inizialmente inclusa nella chat di gruppo delle maestre ma, una volta concluso l’incarico, ‘dimenticata’ per errore nel gruppo in questione, quindi in grado di continuare a seguire ciò che le colleghe si scrivevano tra loro.

Eleonora Daniele sconvolta dal racconto della sua ospite: “Queste persone devono pagare”

“Quelle parole mi hanno uccisa, sono rimasta sconvolta leggendo tutto ciò che hanno scritto” ha dichiarato la madre del bambino disabile a Storie Italiane, che ha scelto di rilasciare la sua testimonianza non mostranadosi in volto e con la voce alterata per non essere riconosciuta per motivi di privacy ovviamente. “Dalla scuola non ho avuto spiegazioni in merito a questo comportamento” ha ammesso inoltre la donna, mentre la conduttrice, rimasta senza parole, ha commentato:

Non vorrei che questa vicenda si concludesse dicendo “che poverette queste maestre”, è giusto che paghino per quello che hanno scritto, esiste il reato di diffamazione.

“Quello che hanno scritto è tutto in mano al mio avvocato” ha chiarito la donna.

“Quelle maestre hanno compiuto un reato non solo etico”, la rabbia della conduttrice

“Hanno compiuto un reato anche per quanto riguarda la legge, non solo a livello etico” ha affermato inoltre Eleonora Daniele, che ha poi fatto intervenire tramite collegamento il preside della scuola frequentata dal ragazzino, il quale ha assicurato:

Si tratta di fatti gravissimi e le persone che li hanno commessi saranno chiamate sicuramente a risponderne […] Chiedo scusa io alla signora a nome di tutta l’amministrazione scolastica perchè quello che ha dovuto subìre il figlio è assolutamente inaccettabile

Quello dell’autismo e della disabilità in generale, lo ricordiamo, è un tema molto caro alla conduttrice di Storie Italiane, avendo avuto un fratello (scomparso qualche anno fa all’età di 44 anni) che era purtroppo affetto proprio da autismo: la sua storia Eleonora l’ha raccontata nel libro intitolato ‘Quando ti guardo negli occhi’, in vendita da qualche mese.