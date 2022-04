Studio Battaglia, finale inaspettato nell’ultima puntata: la 2 stagione ci sarà?

Studio Battaglia 2 si farà? Cosa si sa sulla serie The Split: le parole di Lunetta Savino fanno ben sperare

Va in onda proprio in queste ore l’ultima puntata di Studio Battaglia, fortunata fiction di Rai1 che ha tenuto compagnia al pubblico per 4 puntate. Una compagnia che i telespettatori di Rai1 hanno ben gradito visto che la serie è stata seguita da più di 4 milioni di telespettatori. Gli occhi dei fan sono già puntati sul futuro. Molti si chiedono infatti se ci sarà la 2 stagione di Studio Battaglia o se le vicende si concluderanno definitivamente stasera. Al momento dalla Rai tutto tace ma in una recente intervista Lunetta Savino si è detta disponibile, ed anche speranzosa, ad un seguito. Oltre agli ascolti e al cast bisognerà chiedersi se c’è margine di continuazione. Ebbene sì. Studio Battaglia è il remake della serie The Split di cui sono andate in onda già 2 stagioni e la terza è stata confermata: il materiale dunque c’è.

Come finisce Studio Battaglia? Il riassunto dell’ultima puntata: Anna e Massimo sempre più vicini

Nel primo episodio dell’ultima puntata di Studio Battaglia, la trasferta all’Argentario per Anna e Massimo si trasforma in qualcosa di più che un viaggio di lavoro. Mentre Anna (Barbara Bobulova) cerca di mantenere il controllo ricordando a Massimo (Giorgio Marchesi) di essere sposata, l’attrazione è evidente. Al ritorno a Milano Anna segue il caso di una donna che si sta separando dalla moglie dopo un’unione civile.

Il finale di Studio Battaglia: Marina pronta a vendere, Viola si sposa

Nel secondo episodio dell’ultima puntata di Studio Battaglia si svolge l’udienza Parmegiani. Ad avere la meglio è Anna, con la sua assistita Carla, e Marina Battaglia deve accettare la sconfitta. Per questo motivo Marina è sempre più convinta di vendere lo Studio. Intanto Viola e Alessandro fanno pace e si sposano. Mentre Nina (Miriam Dalmazio) è pronta a vivere l’amore, Alberto (Thomas Trabacchi) fa di tutto per recuperare con Anna. Quest’ultima scopre però che Massimo vuole lasciare lo studio e ci resta così male che non può più negare a se stessa quello che prova. Così passa la notte con Massimo. Intanto Giorgio ha un malore e finisce in ospedale. Non resta che aspettare Studio Battaglia 2 per le nuove avventure delle protagoniste!