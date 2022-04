Studio Battaglia, gran finale. Lunetta Savino: “Marina è stata una sfida”

Studio Battaglia ultima puntata, Lunetta Savino svela: “Marina è stata una sfida”

L’ultima puntata di Studio Battaglia andrà in onda questa sera su Rai1 e si concluderanno così le vicende dello studio di avvocati che prende il nome da Marina Battaglia, magistralmente interpretata da Lunetta Savino che si è cimentata con un ruolo per lei inedito. L’attrice pugliese in una lunga intervista concessa a Gente, infatti, ha rivelato:

“È vero che di solito interpreto donne più simili a me, del sud, tradizionali e combattive. Mi ha divertito sfidarmi in una parte così nuova per me. Ho persino cambiato leggermente la mia inflessione dialettale.”

Il cast di Studio Battaglia è un cast tutto al femminile, accanto a Lunetta Savino infatti ci sono Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero nei panni rispettivamente delle tre figlie Anna, Nina e Viola. Mentre Massimo Ghini impersona l’ex marito

Studio Battaglia, Lunetta Savino spiega il suo personaggio: “Marina è cinica e tagliente”

Durante l’intervista Lunetta Savino ha tratteggiato meglio la sua Marina di Studio Battaglia spiegando:

“È una donna che si è fatta da sola e che si è formata in un ambiente prevalentemente maschile, diventando fredda e cinica. È tagliente, cinica, non cede alle emozioni e si fa chiamare ‘avvocato'”.

L’attrice ha anche aggiunto che Marina è molto diversa dalle figlie soprattutto da Anna, anche lei fa l’avvocato ma ha dei metodi completamente diversi dai suoi e tutt’altro stile. E per non parlare poi di Viola, che invece ha fatto una scelta completamente diversa dalla madre e dalle sorelle.

Anticipazioni Studio Battaglia: si farà la seconda stagione della fiction con Lunetta Savino?

Ed in attesa di scoprire il finale di Studio Battaglia nell’ultima puntata in onda questa sera su Rai1 circolano già indiscrezioni sulla prossima stagione, infatti, Lunetta Savino si è lasciata sfuggire che Studio Battaglia 2 si farà.