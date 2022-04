Tempesta d’amore, anticipazioni 22 aprile: Ariane costretta a scegliere, Erik…

Scritto da Simona Tranquilli , il Aprile 21, 2022 , in Soap

Anticipazioni puntata oggi: Cornelius fa una rivelazione inaspettata a Florian

La lotta tra i Vogt e i Von Thalheim continuerà ad essere al centro di Tempesta d’amore. Nella nuova puntata della soap opera tedesca, in onda tutti i giorni su Rete4 a partire dalle 20.00, Florian e Cornelius avranno un confronto molto acceso. L’ex marito di Selina si dirà pronto a presentarsi come parte civile nel processo contro Erik. L’uomo sarà deciso a farsi giustizia, dopo quattro anni di latitanza che lo hanno portato ad inscenare la sua morte, allontanandosi dai suoi affetti e lasciato la moglie nella disperazione totale. Presto ci sarà una svolta importante per il cameriere del Furstenhof.



Tempesta d’amore, spoiler puntata 22 aprile: Ariane di fronte a un bivio, sceglierà il compagno o la migliore amica?

Il terreno crollerà sotto i piedi della Kalenberg nella puntata di oggi della telenovela tedesca. Proprio così! La dark lady si troverà con le spalle al muro, divisa tra Selina, la sua migliore amica a moglie di Cornelius, ed Erik Vogt, l’amore della sua vita. La donna sarà costretta a prendere una decisione. Quando apprenderà da Florian che Cornelius è pronto ad agire legalmente nei confronti del compagno deciderà di compiere un gesto estremo: corromperlo con dei soldi per evitare il peggio. Quale sarà la reazione del cameriere del Furstenhof?

Tempesta d’amore, succede l’impensabile nelle prossime puntate: Erik Vogt si costituisce!

Non mancheranno i colpi di scena nelle nuove puntate della soap opera tedesca che vedrà Hildegard sconvolta. A spiazzare sarà ancora una volta Ariane Kalenberg che intreccerà una fitta rete di inganni e sarà protagonista di un doppio gioco che nuocerà al suo amato Erik. La donna infatti deciderà di schierarsi dalla parte di Selina e farà di tutto per recuperare la loro amicizia. Nelle prossime puntate manipolerà Florian e gli fornirà le prove della colpevolezza del fratello, prove che lo inchioderebbero definitivamente. Il guardiacaccia accetterà di affrontare il fratello e spingerlo a costituirsi. Quando però Erik apprenderà l’intenzione del fratello minore lo aggredirà e sarà sul punto di ucciderlo. Presto però rinsavirà, ormai messo in un angolo, deciderà di finirla con le bugie e i sotterfugi. Ebbene si! Nelle prossime puntate della soap opera di Rete4 il compagno della dark lady si costituirà… Presto però scoprirà che dietro l’affronto subito dal fratello si nasconde proprio la sua amata e le conseguenze saranno a dir poco devastanti.