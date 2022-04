Tempesta d’amore, anticipazioni 23 aprile: Maja in crisi, Hannes scopre che…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntata oggi: Ariane tenta di corrompere Cornelius

Continueranno ad essere divise Selina e la sua migliore amica nella puntata di oggi della soap opera tedesca. Le due donne infatti saranno divise dall’amore rispettivamente per Cornelius e Erik. Se la Von Thalheim sarà pronta a difendere l’ex marito, truffato da Vogt, la dark lady affilerà gli artigli per salvaguardare il compagno. Per questo, quando Lars confesserà a Florian di essere pronto a dare il colpo di grazia al fratello, la dark lady cercherà di corromperlo con una grossa somma di denaro per evitare la sua testimonianza. L’uomo però non accetterà la proposta e sarà proto ad ottenere giustizia, dopo quattro anni di latitanza che lo hanno portato ad allontanarsi dai suoi affetti più cari.



Spoiler nuovo episodio soap opera Rete4: un bacio mancato mette in crisi una coppia

Intanto a Tempesta d’amore Florian e Maja continueranno a pensare al bacio che per poco non si sono scambiati. Entrambi capiranno di essere ancora innamorati l’uno dell’altro, ma la Von Thalheim deciderà di soffocare i suoi sentimenti. Nelle nuove puntate sarà pronta a dimenticare l’ex e quel momento d’intimità che l’ha messa in crisi per dedicarsi ad Hannes, il suo nuovo fidanzato. La tensione nell’aria verrà fiutata però proprio da quest’ultimo che inizierà ad avere dei sospetti. Nel prossimo episodio della soap opera perciò il giovane prenderà il coraggio a due mani e affronterà la fidanzata, chiedendole se prova ancora dei sentimenti per Florian.

Tempesta d’amore, dove eravamo rimasti: un personaggio viene messo alle strette

La storia d’amore tra Maja e Hannes inizierà a traballare nella nuova puntata della soap opera di Rete4, mentre negli scorsi episodi Cornelius ha finalmente capito di voler essere un uomo libero. Il marito di Selina, spinto anche dalla scelta della compagna di non voler scappare e vivere una vita da latitante, ha finalmente deciso di rivolgersi alle autorità e denunciare Erik. Proprio lui infatti in passato ha ordito una frode facendo ricadere le colpe su Cornelius e spingendolo alla bancarotta. La scelta di quest’ultimo di fingere la sua morte e cambiare identità ha finito per fargli perdere tutto, ma lo ha portato anche sulle tracce dell’uomo che gli ha rovinato la vita. Negli scorsi episodi Cornelius è riuscito a portare dalla sua parte anche Florian che, grazie a Maja, ha capito qual è il vero volto del fratello, mentre Ariane si è trovata di fronte a una scelta molto difficile. L’uomo avrà finalmente giustizia nelle prossime puntate della telenovela tedesca?