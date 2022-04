Tempesta d’amore, anticipazioni 24 aprile: Hannes esplode, Maja la fa grossa

Spoiler puntata di oggi: Hannes scopre che Maja non ha dimenticato Florian

Ancora altalene sentimentali nella nuova puntata di Tempesta d’amore. La soap opera tedesca infatti vedrà al centro l’amore tormentato tra la bella Von Thalheim e il giovane guardiacaccia del Furstenhof. Nonostante l’amore che li lega i due ragazzi hanno deciso di interrompere la loro relazione per via dei dissidi tra le rispettive famiglie. Il bacio mancato nell’ultima puntata ha finito però per far scoccare di nuovo la scintilla e nella puntata di oggi sia la figlia di Selina che Vogt continueranno a pensare a quell’avvicinamento. I protagonisti della telenovela di Rete4 si renderanno conto di amarsi ancora, ma Maja, incastrata nella storia con Hannes il suo amore di gioventù, sopprimerà ancora i suoi reali sentimenti. Quando Flohrich scoprirà però che la fidanzata pensa ancora all’ex la metterà alle strette e le chiederà se i suoi sospetti sono fondati. Come reagirà la giovane?



Anticipazioni Tempesta d’amore: Ariane fa un tentativo disperato, Cornelius la mette all’angolo

Mentre Maja e Hannes saranno in crisi dopo la scoperta del ragazzo, Florian scoprirà che il padre dell’amata è pronto per denunciare Erik. Ma non è tutto! La notizia giungerà anche alle orecchie di Ariane che sarà costretta a prendere una decisione veloce: salvare il compagno oppure riconquistare la fiducia di Selina? La dark lady continuerà a seguire l’istinto e cercherà di corrompere il rivale. Proprio così! La donna offrirà dei soldi al Von Thalheim per comprare il suo silenzio. Quest’ultimo però non scenderà a compromessi e rifiuterà l’offerta.

Tempesta d’amore, cosa accadrà nei prossimi episodi: Maja tornerà con l’ex fidanzato?

Nelle prossime puntate della telenovela tedesca ci sarà un risvolto rosa inaspettato: la Von Thalheim tornerà insieme a Florian Vogt. Tutto avrà inizio quando il guardiacaccia avrà in mano, grazie all’intervento di Ariane, i documenti per incastrare il fratello. A quel punto lo convincerà a costituirsi e questo permetterà a Cornelius di essere rilasciato e vivere finalmente in libertà, riprendendo il suo nome. La moglie e la figlia saranno pazze di gioia e presto apprenderanno che è stato proprio il giovane Vogt a permettere a Von Thalheim di venire scagionato da ogni accusa. Maja non potrà fare a meno di correre dall’ex per ringraziarlo e tra i due si creerà un’atmosfera magica che gli permetterà di riavvicinarsi. Presto scoccherà il bacio tra i due che potranno coronare il loro sogno d’amore. Gli ostacoli però saranno dietro l’angolo e avranno il nome di Hannes.