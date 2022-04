Tempesta d’amore, anticipazioni 25 aprile: Erik fa una scoperta sconvolgente

Anticipazioni puntata oggi: Erik Vogt torna al Furstenhof e indaga su Ariane

Sarà una puntata al cardiopalma quella del 25 aprile di Tempesta d’amore. Le anticipazioni della soap opera tedesca, in onda tutti i giorni su Rete4, svelano che il fratello di Florian si costituirà per evitare di venire denunciato e subire una condanna superiore. L’uomo riuscirà a ottenere la libertà vigilata e tornerà al Furstenhof con un braccialetto elettronico. Inizialmente non sospetterà nulla sul coinvolgimento della compagna, ma si metterà subito all’opera per scoprire chi ha fornito al fratello le prove della sua colpevolezza, incastrandolo definitivamente. Presto l’uomo farà una scoperta inaspettata che finirà per sconvolgerlo e far cadere come un castello di carta tutte le sue certezze.



Anticipazioni Tempesta d’amore, nuova puntata: un personaggio scopre di essere stato tradito?

Nella puntata di oggi, al suo ritorno nell’hotel a cinque stelle, Erik Vogt non potrà fare a meno di notare che Ariane parlerà amabilmente con Selina. Le due donne avevano interrotto la loro amicizia, dopo che la Von Thalheim aveva scoperto che dietro i problemi del marito, e della sua famiglia, c’era proprio il compagno della sua migliore amica. Il riavvicinamento tra le due farà perciò subito insospettire il fratello di Florian che inizierà a credere che la compagna abbia agito alle sue spalle. Erik scoprirà il tradimento subito dalla dark lady?

Nuove puntate soap opera Rete4: cosa accadrà tra Ariane Kalenberg e Erik Vogt dopo il tradimento

Le anticipazioni di Tempesta d’amore svelano che oltre che ai problemi tra Hannes e Maja ci saranno colpi di scena anche per un’altra coppia. Non ci vorrà molto prima che Vogt scopra che a tradirlo è stata proprio la compagna. Questo porterà la coppia alla rottura, ma il colpo di scena nei prossimi episodi della telenovela sarà un altro: la dark lady perderà la testa per Robert e farà di tutto per conquistarlo. Proprio così! La donna con l’inganno allontanerà Saalfeld da Cornelia, facendogli credere di essere fratello e sorella. Ma non è tutto! Farà credere che Cornelia ha tentato il suicidio, facendola internare. Quando l’amore tra il figlio di Werner e la sua ex prenderà il sopravvento però, arriverà addirittura a fingere una gravidanza. A quel punta Saalfeld le farà una proposta di matrimonio. Ovviamente Werner farà di tutto per evitare che il figlio cada nelle grinfie della rivale e finirà addirittura per macchiarsi le mani di sangue nei prossimi episodi della telenovela.