Tempesta d’amore, anticipazioni 26 aprile: Robert scopre un terribile inganno

Spoiler puntata di oggi: Robert scopre che Ilona ha mentito e corre ai ripari

Si scaglierà una vera e propria bufera sul Furstenhof nella nuova puntata di Tempesta d’amore. L’arrivo di Ilona, un’ispettrice alberghiera, metterà tutti in allarme e, quando Max scoprirà la sua identità cercherà di correre ai ripari. Presto però verrà a galla una verità che sconvolgerà tutti: la donna è una truffatrice. Proprio così! A scoprire l’inganno sarà proprio il figlio di Werner, dopo che l’ospite dell’hotel a cinque stelle chiederà ai Saalfeld 100 mila euro per inserire l’albergo nella lista delle strutture migliori della Germania. Una richiesta che porterà a una serie di eventi che causeranno alla fine l’intervento delle forze dell’ordine. La donna infatti verrà arrestata e consegnata alla giustizia. Intanto anche per altri due personaggi della soap opera tedesca ci saranno dei problemi.



Anticipazioni Tempesta d’amore: Alfons si ferma a Roma, Hildegard preoccupata

Nella puntata di oggi della soap opera tedesca il concierge del Furstenhof, dopo aver accompagnato Benni a Roma, deciderà di fermarsi un giorno in più nella capitale per riposarsi prima del viaggio di ritorno. Intanto la moglie sarà molto preoccupata per via del lungo viaggio in moto e del fatto che il marito non è più un giovanotto. L’anziana cuoca del Furstenhof non vedrà l’ora che il consorte rientri a Bichlheim sano e salvo. Gli imprevisti però saranno dietro l’angolo nelle nuove puntate della telenovela tedesca.

Tempesta d’amore: un personaggio è stato incastrato e medita la vendetta

Intanto, mentre Robert Saalfeld riuscirà a smascherare una truffatrice arrivata al Furstenhof, nelle scorse puntate Erik si è visto con le spalle al muro. Proprio così! L’uomo si è visto costretto a consegnarsi alle autorità, dopo che Ariane ha fornito a Florian le prove della sua colpevolezza. Quando il fratello lo ha affrontato, chiedendogli di costituirsi per non aggravare la sua posizione, Vogt non ha potuto fare altro che deporre le armi. Nelle scorse puntate però il ritorno di Erik al Furstenhof con il braccialetto elettronico ha creato scompiglio. L’uomo ha iniziato subito a cercare di capire chi lo abbia tradito, consegnando a Florian le prove della sua colpevolezza. Non è passato inosservato l’avvicinamento tra Ariane e Selina, che avevano interrotto ogni legame proprio a causa delle dispute tra i rispettivi compagni. Questo ha portato Vogt a fare una scoperta sconvolgente che cambierà presto tutti gli equilibri nella soap opera di Rete4.