Tempesta d’amore, anticipazioni 27 aprile: Ariane in crisi, il gesto disperato

Anticipazioni nuova puntata: Erik prende una decisione dopo essersi costituito

Nella prossima puntata di Tempesta d’amore sarà sempre Erik Vogt a tenere il pubblico attento di Rete4 con il fiato sospeso. Dopo essersi costituito, perchè messo all’angolo dal fratello Florian, l’uomo è infatti tornato a Furstenhof con il braccialetto elettronico per scontare la sua pena ai domiciliari. Sicuro di essere stato tradito da qualcuno a lui molto vicino, l’uomo deciderà di non alloggiare più nell’hotel a cinque stelle. Intanto continuerà a guardarsi le spalle, pronto a scoprire chi è stata la talpa e a vendicarsi. Non sa però che a tradirlo è stata la persona a lui più vicina, quella che mai avrebbe sospettato.



Tempesta d’amore, puntata di oggi: Ariane in preda ai sensi di colpa, il gesto per Erik

Nella puntata di oggi della soap opera in onda tutti i giorni su Rete4 a partire dalle 20.00, dopo che Robert scopre un inganno, Ariane capirà presto che Erik ha lasciato l’alloggio nell’hotel e deciderà di correre ai ripari. Logorata dal senso di colpa per aver scelto di tutelare l’amica Selina e scagionare il marito Cornelius, la dark lady si offrirà di pagare lei stessa la stanza del compagno per farsi perdonare. Proprio lei infatti ha fornito a Florian le prove in grado di inchiodare il fratello.

Spoiler prossime puntate: il Furstenhof verrà distrutto? Ecco cosa succederà

Intanto le anticipazioni della soap opera tedesca svelano che Ariane si troverà, oltre a dover affrontare la crisi con Erik, anche a chiudere i conti con Christoph. La dark lady avrà in mano le prove di un appropriazione indebita fatta dal rivale e da Paul e li minaccerà. I due però saranno un passo avanti a lei e riusciranno a distruggere le prove della loro colpevolezza. A quel punto la furia della Kalenberg si abbatterà sul Furstenhof. Con un ultimo gesto estremo deciderà di appiccare un incendio nell’hotel a cinque stelle per chiudere la partita, ma Werner scoprirà tutto e allerterà la polizia. Il risultato? La donna verrà colta con le mani nel sacco e arrestata, questa volta definitivamente. Prima però che il sipario si chiuda, la dark lady riuscirà a sferrare un altro colpo micidiale ai Saalfeld, servendo la sua vendetta.