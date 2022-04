The Resident 5, confermato il ritorno di Nic Nevin: i primi dettagli sul finale

Emily VanCamp tornerà nell’ultima puntata: emergono le prime anticipazioni sul finale

Sono in arrivo ottime notizie per i più affezionati telespettatori del Medical Drama con Matt Czuchry. Nelle scorse ore l’attendibile sito TvLine ha rilasciato una notizia che ha dell’incredibile: Emily VanCamp tornerà a vestire i panni della defunta moglie di Conrad Hawkins. L’attrice, come ormai risaputo, ha lasciato il cast proprio all’inizio della quinta stagione per dedicarsi alla famiglia. Esattamente 20 episodi dopo, la sua uscita di scena ufficiale si colloca infatti nel corso della terza puntata, Nic Nevin tornerà a far capolino nella vita del protagonista. La sua apparizione, scendendo più nel dettaglio, avverrà nel corso del finale di The Resident 5, che andrà in onda in America martedì 17 maggio, e sarà fondamentale ai fini della trama futura.

The Resident 5, anticipazioni finale: ecco come l’infermiera “tornerà” nella vita del protagonista

Ad aggiungere qualche particolare in più sul ritorno di Nic Nevin ci ha pensato il co-showrunner della serie. Peter Elkoff, intercettato da TvLine, ha infatti precisato che l’infermiera comparirà in quattro, forse cinque flashback che saranno utilizzati come espediente narrativo per permettere a Conrad Hawkins di “superare” la sua relazione con Nic e intraprendere una storia d’amore con un’altra donna: Billie (Jessica Lucas) o Cade (Kaley Ronayne). In particolare, sarà il ricordo dei primi giorni di vita della figlia Gigi a regalare al protagonista nuove consapevolezze per andare avanti. Queste, infatti, le dichiarazioni dello sceneggiatore a tal proposito:

Conrad sa di essere ancora bloccato nel passato, in un certo senso con Nic. Nell’episodio 23, si renderà conto che deve sganciarsi. Tutto ruoterà intorno al ricordo della notte in cui Gigi è appena nata. E’ così che otterrà una risposta, una consapevolezza che lo libererà.

Peter Elkoff sul ritorno di Nic Nevin nel finale di stagione: “Emily era davvero entusiasta all’idea”

A ben vedere, non stupisce che Emily VanCamp abbia accettato di rivestire, sebbene per un singolo episodio, i panni dell’infermiera. Ai tempi del suo addio, infatti, l’attrice aveva già chiarito che nessuno screzio con la produzione aveva influito sulla decisione di abbandonare il cast. E sebbene la donna abbia candidamente dichiarato di non aver visto la morte di Nic, è stata proprio la sua volontà a spianare la strada a quella che sarà la trama dell’ultima puntata di The Resident 5: