The Resident su Raidue, trama 27 aprile: Mina decide di partire, AJ la seguirà?

Mina decide di trasferirsi in Nigeria: AJ sconvolto nella prossima puntata del Medical Drama

La programmazione in chiaro di The Resident proseguirà mercoledì 27 aprile. Per questa data, la seconda rete trasmetterà infatti il nono episodio della quarta stagione che si intitolerà “Vecchie storie, nuovi orizzonti”. Al centro della trama, esattamente come svelano le anticipazioni, la delicatissima situazione che ormai da qualche puntata coinvolge Mina Okafor. Nonostante l’instancabile aiuto di Nic Nevin e Conrad Hawkins e l’amore del fidanzato, la dottoressa riceverà sconfortanti notizie dal suo avvocato. Quest’ultimo, infatti, le comunicherà che il suo visto è in scadenza. Spinta, prevalentemente, dalla mancanza di chirurghi in Nigeria e dalla reale possibilità di poter fare ritorno ad Atlanta allontanandosi volontariamente prima di essere espulsa, la donna comunicherà al suo compagno la decisione di lasciare il Chastain. A quel punto AJ, incapace di accettare la separazione, si dirà pronto a partire con lei. Sarà davvero così?

Anticipazioni The Resident, episodio 27 aprile: Devon scopre la verità sul figlio di Nadine

In attesa di scoprire se l’addio a Mina Okafor comporterà anche il trasferimento di AJ, le anticipazioni sul prossimo episodio si concentrano su Devon Pravesh. L’uomo, come mostrato nel corso del precedente appuntamento, ha avuto modo di incontrare l’ex fidanzata Nadine. La donna, infatti, è tornata in ospedale in compagnia di una dolce sorpresa: un bambino. Sebbene, fin da subito, lo sguardo del medico abbia lasciato trasparire una certa preoccupazione, gli spoiler assicurano che il neonato non si rivelerà figlio di Devon, bensì il frutto dell’amore tra Nadine e il suo nuovo compagno. Visibilmente sollevato, il personaggio interpretato da Manish Dayal deciderà quindi di rituffarsi nel mondo degli appuntamenti.

Jake e Gregg ricevono una notizia inattesa: anticipazioni episodio in onda mercoledì prossimo

Infine, la trama della nuova puntata di The Resident, come sempre in onda dopo un episodio inedito di The Good Doctor, svela che il rapporto tra Randolph e suo figlio Jake migliorerà visibilmente. Pronto, insieme al compagno Gregg, ad accogliere l’arrivo di una splendida bambina, il ragazzo andrà tuttavia incontro ad una cocente delusione. Quando Tina, la madre biologica, giungerà in ospedale, i genitori della ragazza non approveranno lo stile di vita di Jake ed è per questo che minacceranno di ripudiare la figlia se questa affiderà la bambina ai due uomini. Riuscirà Bell, tramite il suo intervento, a dissuadere la coppia?