The Resident, trama 4 maggio: una grave malattia cambia i piani di Mina e AJ

Una terribile diagnosi separa per sempre Mina e AJ: le anticipazioni sul prossimo episodio

Dopo la lunga pausa che ha interessato la programmazione da febbraio ad aprile, la messa in onda dei nuovi episodi di The Resident su Raidue proseguirà regolarmente fino al termine della quarta stagione. In particolare, mercoledì prossimo, il 4 maggio, sarà la volta del decimo episodio. Quest’ultimo, intitolato “Un salto nel buio”, rappresenterà un vero e proprio spartiacque per lo staff del Chastain. Come già precisato nel corso del precedente appuntamento, infatti, Mina Okafor darà seguito ai suoi propositi di trasferirsi in Nigeria per evitare l’espulsione. Come sempre determinata a non lasciar trasparire nessuna emozione, la specializzanda si preparerà per il viaggio in compagnia dell’amato compagno. Nulla, tuttavia, andrà come previsto. Proprio il giorno prima della partenza, infatti, la madre di AJ Austin accuserà un grave malore che la costringerà a recarsi in ospedale.

Trama The Resident, episodio in onda il 4 maggio: lo straziante addio tra Mina e AJ

Proseguendo con le anticipazioni sul prossimo episodio del Medical Drama, il decimo dei quattordici che comporranno la nuova stagione, scopriamo che Carol verrà sottoposta immediatamente ai necessari accertamenti. Se inizialmente i risultati delle analisi non mostreranno alcuna anomalia, un successivo malore costringerà i medici ad indagare più a fondo. Sarà solo a quel punto che la donna scoprirà la sua diagnosi: i dottori, infatti, la avvertiranno che è affetta da un tumore al polmone al quarto stadio. Impossibilitato a lasciare da sola la donna che lo ha cresciuto, AJ non potrà far altro che annullare il viaggio. E’ per questo che Mina, tra la commozione generale, si allontanerà mestamente dal Chastain senza il suo grande amore.

La carriera di Barrett Cain è davvero finita? Nuovi colpi di scena nella prossima puntata

Se il destino di AJ apparirà in salita, quello di Barrett Cain non sarà certo dei migliori. Ancora alle prese con una difficile riabilitazione, il neurochirurgo mentirà sulle sue condizioni di salute per assicurarsi un posto in sala operatoria. Nella prossima puntata di The Resident, come sempre in onda dopo un nuovo appuntamento con The Good Doctor, l’uomo dovrà però affrontare i dubbi e le incertezze di Kit Voss. La dottoressa, infatti, non si lascerà ingannare e acconsentirà al rientro di Barrett in sala operatoria solo a patto di poter supervisionare. Come facilmente prevedibile, infatti, l’uomo non si rivelerà all’altezza delle aspettative.