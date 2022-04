The Good Doctor, anticipazioni 4 maggio: una terribile minaccia sconvolge Shaun

Shaun Murphy riavrà il suo lavoro dopo il licenziamento? Anticipazioni prossima puntata

Proseguirà mercoledì 4 maggio, in prima visione assoluta in Italia, la programmazione di The Good Doctor su Raidue. A partire dalle 21:20 la rete trasmetterà, infatti, il decimo episodio della quinta stagione che si intitolerà “Ribellione”. Al centro della trama, esattamente come svelano le anticipazioni provenienti dall’America, le conseguenze di quanto avvenuto nel corso del precedente appuntamento, quando il protagonista, ormai esasperato dalla nuova politica ospedaliera, ha scelto di presentare le sue dimissioni. Saranno Aaron Glassman e Lea DiLallo, visibilmente preoccupati da tale decisione, a convincere Shaun a scusarsi con Salen Morrison. Quando il ragazzo accetterà, tuttavia, la donna si mostrerà profondamente reticente all’idea di riassumerlo. E’ per questo che Shaun, sotto consiglio del suo mentore, finirà per minacciare la spregiudicata imprenditrice.

Trama The Good Doctor, decimo episodio su Raidue: Salen dichiara guerra al suo staff

Sebbene la mossa del protagonista si rivelerà la migliore, le conseguenze per il resto dello staff saranno a dir poco catastrofiche. Con Audrey Lim, Aaron Glassman e Lea DiLallo pronti a raccontare le malefatte di Salen ad un giornalista investigativo, la situazione prenderà una piega allarmante. La donna, ormai a conoscenza del progetto, deciderà infatti di indagare sul passato del suo staff e lo ricatterà apertamente. Con Alex Park pronto a lasciare il suo posto di lavoro pur di non sottostare alla bieca tirannia di Salen e Asher Walker Wolke deciso a portare l’amica Jordan dalla sua parte, la guerra finale avrà inizio proprio nel nuovo episodio della serie tv americana.

Marcus Andrews si schiererà dalla parte dei colleghi? La decisione nell’episodio del 4 maggio

Nella prossima puntata di The Good Doctor, dunque, i telespettatori scopriranno chi tra Salen e il resto dello staff del St. Bonaventure avrà la meglio. L’ago della bilancia, inaspettatamente, sarà proprio Marcus Andrews. L’uomo, questa volta più che in passato, dovrà infatti decidere se schierarsi dalla parte dei colleghi storici o rimanere accanto alla Morrison. Cosa sceglierà? In attesa di scoprirlo, il nuovo episodio del Medical Drama, come di consueto, porterà in scena un caso medico piuttosto complesso. In ospedale, infatti, si presenterà un paziente a cui è stato trapiantato il fegato da un donatore malato di cancro. L’equipe riuscirà a salvarlo?