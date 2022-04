Tina Cipollari affondata da Pinuccia: “Non è giusto che mi attacchi sempre”

Tina Cipollari attaccata dalla dama di Vigevano: “Cerco di farmi rispettare perché me lo merito”

Da qualche settimana a questa parte la dama veterana Gemma Galgani sembra essere stata messa da parte dalla conduttrice e anche dalla sua acerrima nemica ovvero Tina Cipollari che le preferisce di gran lunga la dama di Vigevano che tanto ha fatto parlare per la sua frequentazione con Alessandro. Ora in un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine la dama affonda l’opinionista con parole dure e al veleno: “Cerco di farmi rispettare perché me lo merito. Non è giusto che mi attacchi sempre”.

Pinuccia fa sul serio con Bruno e non esclude di trasferirsi da lui un giorno

Tolti gli attacchi che riceve puntata dopo puntata dalla procace opinionista la dama Pinuccia Della Giovanna sembra fare sul serio con il cavaliere Bruno che sta conoscendo in questo momento. Le piace davvero e ha quasi l’età che aveva suo marito, si chiama come lui ed è anche un pompiere come i suoi cugini. Prova già del bene per lui e non esclude che si trasferisca un giorno nel caso in cui la frequentazione dovesse andare molto oltre fino a sfociare in un amore vero e sincero. I suoi nipoti sono contenti di vederla in trasmissione anche se sono rimasti male quando l’opinionista l’ha attaccata senza alcun motivo.

Uomini e Donne, è finita con Alessandro: la dama è rimasta molto delusa dal suo comportamento

Perché Pinuccia ha concluso la sua conoscenza con Alessandro a Uomini e Donne? In pratica pretendeva delle attenzioni solo per lei e l’ha fatta molto soffrire perché ne era innamorata. Ora nel suo futuro potrebbe esserci Bruno e chissà che non si trasferisca da lui un giorno non troppo lontano. Nell’ultima puntata di UeD andata in onda su Canale5 lui ha detto che non vuole aspettare troppo tempo perché ormai hanno una certa età e non si possono permettere di avere una visione a lungo termine della vita. Nel frattempo si è scoperto perché Maria De Filippi ha un debole per lei e il motivo ha lasciato senza parole diversi spettatori del suo celebre dating show.