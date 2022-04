Uomini e Donne, bomba di Nuovo Tv: “Ecco perché Maria ha un debole per Pinuccia”

Bomba di Nuovo Tv: “Maria De Filippi difende Pinuccia perché rivede in lei sua madre”

Nell’ultimo periodo gli equilibri all’interno di Uomini e Donne stanno cambiando: se prima era la dama torinese a tenere banco, da qualche settimana a questa parte è la dama di Vigevano a essere sempre in primo piano non per le sue vicende sentimentali bensì per gli sberleffi della verace opinionista. Ora a sganciare la bomba ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv che, raccogliendo le indiscrezioni di una fonte di UeD piuttosto attendibile, rivela che:

“Maria De Filippi la difende perché rivede in lei sua madre, che ha perso sei anni all’età di 88 anni”.

Tina Cipollari cambia vittima: ora ha preso di mira la dama di Vigevano al posto di Gemma

Ora l’opinionista Tina Cipollari ha preso di mira un’altra vittima: dimenticata, o per meglio dire, accantonata per un po’ la sfortunata in amore Gemma Galgani, ora c’è Pinuccia a essere la destinataria dei suoi attacchi e delle sue prese in giro che al pubblico non sembrano piacere poi così tanto. La dama, come ha rivelato la fonte del settimanale, può risultare un po’ insopportabile alla lunga, con la sua smania di apparire e di citare la sua amata città, ma sta di fatto che la conduttrice prende sempre le sue difese e chissà che nei prossimi mesi, prima della fine della trasmissione, non riesca a conoscere un nuovo cavaliere così da dimenticare Alessandro, che tanto le ha fatto battere il cuore all’inizio della sua esperienza televisiva.

Uomini e Donne, cambiano le dinamiche: Riccardo Guarnieri, Ida e Pinuccia sempre più presenti

Le dinamiche all’interno del programma condotto da Maria De Filippi sembrano essere cambiate: prima era Gemma Galgani a spopolare mentre ora è stata messa da parte; ora ci sono le sfortunate vicende sentimentali di Ida Platano e il ritorno di Riccardo Guarnieri a tenere banco, per non parlare di Pinuccia che si scontra sempre con la bionda opinionista. D’altronde dono undici anni di strapotere di Gemma bisognava puntare gli occhi su altri protagonisti al fine di tenere sempre vivo l’interesse del pubblico segue la trasmissione da più di vent’anni.