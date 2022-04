Tommaso Zorzi a pezzi: “È stato davvero terribile, sto molto male”

Tommaso Zorzi lo confessa sui social: l’amara confessione spiazza i suoi tanti fan

Ovviamente il popolare influencer è sempre molto attivo sui social pubblicando foto e video della sua vita quotidiana. Giusto poche ore fa ha rivelato nelle sue storie su instagram di essere purtroppo molto triste perchè durante una registrazione di una trasmissione ancora top secret in cui sarà giudice è stato costretto ad eliminare a malincuore uno dei concorrenti:

“Non mi accadeva di eliminare un concorrente dai tempi di Drag Race, mi ero dimenticato di questa sensazione ed è orribile, sto veramente male…”

Anche in questa occasione il fidanzato di Tommaso Stanzani ha dimostrato la sua spiccata sensibilità, nonostante si parli semplicemente di una trasmissione televisiva.

L’influencer ha una giornata difficile: “Sono tornato a casa e mi sento drenato”

Tommaso Zorzi, sempre in questo suo intervento sul social fotografico, ha poi ammesso che questa eliminazione l’ha talmente colpito che è arrivato a casa e si è sentito come drenato. Tuttavia il giovane influencer, che è felicemente fidanzato con Tommaso Stanzani, ha poi ammesso ai suoi numerosissimi follower che comunque è normale che in un talent show ci siano le eliminazioni, nonostante possa ovviamente dispiacere:

“Arrivo a casa e sono drenato, mi è successo ed essendo un talent prima o poi qualcuno dovrà andare a casa, è una roba inspiegabile…”

I problemi per il ragazzo non sono finiti qua perchè stamattina si è alzato presto ed è stato costretto anche a farsi una doccia gelata: “Non me lo merito…”

Tommaso Zorzi e la richiesta bizzarra di un suo follower: “Che brutti gusti”

Nel primo pomeriggio l’influencer ha pubblicato un’altra storia su instagram. Ed in questa circostanza ha fatto notare di aver ricevuto un messaggio privato da un suo follower, che ha chiesto il suo aiuto per conquistare uno dei suoi ex fidanzati. Una richiesta che ha preso in contropiede il giovane fidanzato di Tommaso Stanzani, il quale l’ha buttata un po’ sul ridere: