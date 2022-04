Tommaso Stanzani viene allo scoperto: “Crisi con Zorzi? Ho lanciato scarpe”

Il fidanzato di Tommaso Zorzi fa una confessione inaspettata: “Abbiamo avuto una piccola crisi”

Tommaso Stanzani si è raccontata come mai prima d’ora a Whoopsee. Ed in questa circostanza ha parlato della sua vita e dei suoi progetti futuri. Ovviamente gli è stato anche chiesto di parlare della sua storia d’amore con il popolare influencer. L’ex concorrente della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi ha subito dichiarato che le cose stanno andando davvero alla grande, aggiungendo però che qualche momento di crisi c’è stato. Cos’è successo? Il giovane ballerino ha confessato di essersi infastidito molto per un suo gesto, tanto da aver perso la calma:

“Ho iniziato a prendere le scarpe. Lui che ne ha tante, ho iniziato a prenderle una alla volta e a lanciarle, non addosso, bastava fare disordine perché lui non sopporta il disordine…”

Tommaso Zorzi, il fidanzato lo rivela: “Sono molto attento ai dettagli”

Il fidanzato di Tommaso Zorzi, sempre in questa intervista rilasciata a Whoopsee, ha anche ammesso di essere molto geloso, tenendo però a fare un’importante precisazione:

“Io sono geloso, ma non di quello che una persona può fare. Diciamo che io sono uno che sta molto attento ai piccoli dettagli…”

E nel momento in cui il suo fidanzato, che è rimasto amico di Francesco Oppini anche dopo la fine della scorsa edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, pecca un po’ di superficialità perde davvero le staffe. A proposito di gelosia, proprio l’influencer, in una recente ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin, ha però dichiarato che il fidanzato non gli permetterebbe neppure di andare a ballare con gli amici.

Tommaso Stanzani non ha alcun dubbio: “Litigare ci sta benissimo”

Il giovane ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi ha poi concluso questa intervista a Whoopsee asserendo che comunque in una coppia ci sta anche litigare a volte, se no diventa tutto troppo noioso: “Però ci sta anche un po’ litigare, altrimenti…” Insomma il fidanzato di Tommaso Zorzi pare davvero non avere dubbi e far suo il detto ‘l’amore non è bello se non è liitgarello…’