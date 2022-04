Tv Talk, ospiti del 10 aprile: tutti i protagonisti della puntata di domani

Claudio Amendola tra gli ospiti della trasmissione di Rai3: pronto a dare anticipazioni su Nero a metà

Massimo Bernardini e tutta la sua squadra di analisti capeggiati da Silvia Motta, Cinzia Bancone e Sebastiano Pucciarelli sono pronti per tornare con una nuova puntata di Tv Talk domani, sabato 10 aprile, sempre a partire dalle 15.00 in punta su Rai3. Innanzitutto tra i protagonisti del programma ci sarà l’attore romano che da tre stagione presta il volto all’Ispettore Carlo Guerrieri in Nero a metà 3. La fiction di Rai1 già giunta alla terza stagione è incentrata sulle vicende personali dell’ispettore e dalla figlia Alba (Rosa Diletta Rossi) che nel dettaglio sono alle prese con la scomparsa della madre. Della fiction di Rai1 sicuramente l’attore fornirà delle anticipazioni e degli spoiler. Ovviamente l’elenco di tutti gli ospiti è ancora lungo.

Serena Bortone: da Oggi è un altro giorno a protagonista della puntata di domani di Tv Talk

Nel programma di Rai3 che si occupa di commentare i fatti televisivi più importanti della settimana, soffermandosi su programmi e personaggi tra i protagonisti ci sarà anche Serena Bortone, che da due anni è al timone del programma del primo pomeriggio di Rai1 prendendo il posto di Vieni da me di Caterina Balivo. La conduttrice dopo anni di gavetta e carriera sull’approfondimento politico ha mutato veste passando alla prima rete della tv di Stato. L’esperimento però è riuscito perché il suo programma sebbene è partito in sordina con degli accorgenti è riuscito a conquistare un numero sempre più grande di telespettatori ed attualmente supera in media il 15% di share. E poi ancora tra gli ospiti di Tv Talk del 10 aprile ci saranno anche l’attrice comica Michela Giraud, la giornalista Stefania Battistini ed il conduttore Roberto Giacobbo. Al tavolo degli opinionisti, invece, si alterneranno i giornalisti Massimo Galanto, Giorgio Simonelli e Angela Calvini e l’attrice Lella Costa.

Tv Talk: svelati tutti gli ospiti, gli opinionisti e gli argomenti del programma di Massimo Bernardini

Elencati tutti coloro che domani saranno nella trasmissione di Massimo Bernardini non resta che rivelare quali saranno, invece, gli argomenti che verranno affrontati. Dai profili social del programma si apprende che si spazierà dai reality attualmente in onda come l’Isola dei famosi e La pupa e il secchione show; tra l’altro sabato scorso è stata intervista proprio Barbara D’Urso sul flop del suo format; ad argomenti di cronaca importanti raccontati dalla tv come la recente sentenza sulla morta di Stefano Cucchi e la guerra in Ucraina.