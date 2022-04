U&D, Alessandro Vicinanza difeso da una ex dama: “Viene sempre incompreso”

Alessandra Di Giammarco si rispecchia nell’ultimo flirt di Ida Platano: “Lo vedo leggero come me”

Alessandra Di Giammarco nota per aver fatto parte del parterre del trono over del programma condotto da Maria De Filippi nelle scorse settimane, ha concesso un’intervista a MondoTv24. La ex dama ha detto la sua su Alessandro Vicinanza, che è stato attaccato per non aver interrotto subito la sua conoscenza con l’ex di Riccardo Guarnieri: “Viene sempre un po’ incompreso, lui fa le cose con calma, lo vedo con una ragazza più fresca”. Inoltre la 36enne ha fatto sapere che si rispecchia proprio nell’ultimo flirt di Ida Platano: “E’ un bel ragazzo, però non mi sono mai permessa di chiedergli il numero, lo vedo molto leggero come me, si vive le situazioni piano”.

Armando Incarnato, il retroscena di una ex dama: “Ecco cosa non ho detto della nostra esterna”

Alessandra Di Giammarco che si è fatta conoscere a Uomini e Donne di recente, oltre a spiegare la ragione della sua assenza nel programma intervistata da MondoTv24 ha detto la sua su Ida Platano e Alessandro Vicinanza su cui sono volate accuse pesanti: “Lui aveva le sue motivazioni, non voglio correre, mi piaci però non voglio correre, quello che potrebbe succedere a me, invece lei mi piaci e ti voglio, sono due discorsi diversi”. Sul percorso fatto nel dating show, invece ha dichiarato: “Bellissimo e anche molto forte, ti aiuta tanto a migliorare, a crescere, la redazione ti fa forza, durante le chiamate ti fa cacciare il carattere, però sono stata un pochino ferma perchè c’erano i bambini che mi guardavano”. A questo punto ha ammesso di essere stata un po’ frenata durante l’esterna con Armando Incarnato, svelando un retroscena: “Lui dice tanto che il bacio non lo voleva, invece la manina l’ha messa sotto la mia canottiera, questa cosa io non l’ho detta“. Alla domanda se è stata lei a decidere di andarsene dal programma, la 36enne ha sottolineato: “Nell’ultima registrazione è venuta la redazione a dirmi se volevo lasciare il numero a qualcuno, io ho detto a me non interessa nessuno, io dovevo partire e fare un corso per un master che dovevo prendere”.

Tina Cipollari e il dispiacere di un ex volto del trono over: “L’ho vista molto provata”

Inoltre la ex dama ha difeso Tina Cipollari:

“Mi è dispiaciuto quando Pinuccia le ha detto della mamma, l’ho vista veramente sconfortata, molto provata, anche perchè a me lei piace molto come persona, sarà nuda e cruda però dice sempre il vero. L’unica cosa che non condivido è il fatto che Diego ha una storia fuori, quello no, non lo penso”.

La 36enne ha parlato anche di Diego Tavani: “Una persona buona, lavoratore a differenza di Armando che mi diceva che si faceva campare di rendita, cosa che non esiste!”. L’ex volto del trono over ha criticato lo storico cavaliere napoletano: “Arrogante anche quando stavamo al ristorante, il cameriere per quanto lo possa conoscere ci vuole sempre una certa compostezza”.