Uomini e Donne, volano accuse pesanti su Alessandro: Tina è una furia con Ida

Tina Cipollari stufa della ex di Riccardo: “Non descriviamola come la povera donna illusa”

Nella nuova puntata del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, Gianni Sperti ha criticato ancora una volta Alessandro Vicinanza, mentre Tina Cipollari è stata furiosa con Ida Platano. L’opinionista si è scagliata contro la storica dama dicendole: “Hai fatto delle accuse pesanti verso un ragazzo. Immaginiamo che la storia con lui fosse andata avanti e improvvisamente riappare Riccardo, cosa avresti fatto? Avresti fatto fare la figura del fesso a quel poveraccio”. Quando Gianni ha attaccato il cavaliere dicendogli di aver illuso la dama, l’opinionista ha rincarato la dose sulla nota hair stylist, facendo capire di essere stufa: “Non descriviamola come la povera donna che viene illusa”.

Gianni Sperti attacca Alessandro e difende la storica dama: “Non ha mai mentito alla redazione”

Oggi nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha fatto notare al pubblico che Ida Platano ha ritrovato il sorriso dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri. Tina Cipollari non ha perso tempo per provocare la dama: “Dieci giorni fa si strappava i capelli per Alessandro, dove si è lamentata tutto il tempo, e l’ha accusato di non contraccambiare questo amore”. La risposta dell’hair stylist è stata: “Sarò incoerente solo per te”. Gianni Sperti ha preso le difese della dama: “Ti stai inventando una storia che non è successa, non capisco perchè la devi accusare se Alessandro non era innamorato”.

L’hair stylist che di recente ha scioccato tutti, invece ha replicato all’opinionista: “Io le ho vissute queste persone, sono state con me, non ti devi permettere di dire cosa ho sentito”. L’ex moglie di Kikò Nalli quando il suo collega le ha chiesto per quale motivo accusa la dama ha aggiunto: “Ha puntato il dito contro Alessandro, addirittura che l’aveva usata, per esibirla in giro per i locali, ora arriva il suo ex, è ancora peggio”. Il noto 49enne ha difeso ancorala dama: “Non capisco perchè tu metti la mano nel fuoco che lui è sincero, lo conosciamo di meno, Ida non ha mai mentito alla redazione“.

L’opinionista zittisce il cavaliere di Uomini e Donne: “Con me non giri la frittata”

L’ultimo flirt della dama ha risposto a Gianni Sperti: “Devi essere preciso quando parli, Federica mi è piaciuta nel momento in cui mi sono distaccato da Ida”. L’opinionista si è arrabbiato: “Ti sei seduto davanti a Federica e le hai detto mi sei piaciuta dal primo giorno che ti ho vista. Non provavi nulla per Ida”. Quest’ultima ha fatto una precisazione al cavaliere: “Sono io che ho chiuso con te, stavi tirando una cosa avanti quando già lo sapevi, ti sei salvato dichiarando sempre non provo niente”. Il 38enne ha risposto: “Ho rispettato quello che c’è stato tra noi, mi stai dando del falso”. L’ex ballerino ha rincarato la dose: “Ha fatto dei gesti per illuderla. Hai detto ci sto bene anche solo tre volte a settimana, con me non riesci a girare la frittata“.