U&D, Alessandro Vicinanza nel mirino di una ex corteggiatrice: “Ignoranza pura”

Maria De Filippi fuori controllo a causa dell’ex flirt di Ida Platano: Noemi Baratto la elogia

Nella puntata del dating show pomeridiano di Canale 5 andata in onda ieri, la conduttrice ha perso le staffe a causa di Alessandro Vicinanza, per aver messo a disagio Desirée facendo sapere alla redazione che hanno due stili di vita diversi anche per quanto riguarda le destinazioni per le vacanze. La popolare presentatrice è sbottata riprendendo il cavaliere, e a pensarla come lei è stata anche Noemi Baratto, nota al pubblico per essere una ex corteggiatrice. Quest’ultima si è fatta sentire tramite un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, scrivendo: “Si pagherebbe oro per poter passare le feste così come ogni giorno con i propri genitori”. L’ex di Matteo Fioravanti inoltre ha elogiato la moglie di Maurizio Costanzo scrivendo un semplice: “Brava!”.

Una ex corteggiatrice critica un cavaliere del trono over: “Superficiale in modo assurdo”

L’ira di Maria De Filippi nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne, non è passata di certo inosservata. La conduttrice non è riuscita a rimanere in silenzio, quando Alessandro Vicinanza ha deluso parecchio Desirée. In particolare il cavaliere ha fatto notare il fatto che lui a differenza della sua corteggiatrice preferisce festeggiare la Pasqua a Ibiza. La moglie di Maurizio Costanzo non ha perso tempo per rimproverare l’ex flirt di Ida Platano, dato che su tutte le furie gli ha detto: “Non è che si fidanzano solo quelli che vanno sulla stessa spiaggia a Ibiza. Un conto se dici lei non mi piace, un conto è dire lei fa le vacanze con sua mamma e io a Ibiza. Fa bene e molto meglio di te! Se io potessi farla con mia mamma, la farei tutta la vita. Possiamo dire che lui non ha avuto la sensibilità di capire chi aveva di fronte”. Noemi Baratto una ex corteggiatrice ha criticato l’atteggiamento del cavaliere sui social: “Sei di un ignoranza pura. Superficiale in modo assurdo“.

Alessandro Vicinanza si sfoga a Uomini e Donne: “Non ho mai sminuito la vacanza con la famiglia”

Intanto ieri l’ex flirt di Ida Platano si è difeso dopo essere stato ripreso più volte dalla conduttrice:

“Vengo da una famiglia umile. Abbiamo due stili di vita diversi, non ho mai sminuito la vacanza con la famiglia. Io mi scuso, non avrei mai voluto. Non ce la faccio più”.

Infine prima di fare i conti anche con l’ennesima critica da parte di Gianni Sperti, e di salutare Desirée che ha deciso di lasciare la trasmissione le ha detto: “Se ti ho mancato di rispetto ti chiedo scusa”.