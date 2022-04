U&D, Maria De Filippi furiosa con Alessandro: “Non hai avuto sensibilità!”

Una dama critica Alessandro Vicinanza: la conduttrice perde la pazienza

Nella nuova puntata del programma pomeridiano di Canale 5, Maria De Filippi è intervenuta in difesa di una dama scagliandosi contro Alessandro Vicinanza, per aver detto alla redazione che lui e Desirèè hanno due stili di vita diversi, anche perchè lei festeggia la Pasqua con la sua famiglia mentre lui a Ibiza. La conduttrice ha attaccato il cavaliere: “Quello che hai detto mi sembra sufficiente, se non ti piace una donna non vai a dire alla redazione abbiamo due stili diversi, vuol dire che non puoi stare con una persona che fa il weekend con la mamma, non ti fa molto onore come esempio. Possiamo dire che non ha avuto la sensibilità di capire chi aveva davanti!”. La ragazza ha criticato l’ex flirt di Ida Platano: “Non sei un ragazzo umile”.



L’ex flirt di Ida Platano si difende nella nuova puntata: “Vengo da una famiglia umile”

Oggi a Uomini e Donne, Desirèè è rimasta delusa da Alessandro Vicinanza: “Un disastro, non credo di essere la ragazza che fa per lui, abbiamo parlato della mia prossima vacanza con mia figlia al mare, per lui non è così speciale”. L’ex flirt di Ida Platano ha smentito: “Anzi tutto il contrario. Ci siamo conosciuti, abbiamo preso un caffè, poi abbiamo iniziato una conoscenza telefonica, non ho trovato interesse nei suoi riguardi, abbiamo fatto un aperitivo”. La dama ha aggiunto: “Mi imbarazza molto, forse perchè mi piaci”. Il cavaliere si è giustificato: “Non penso di averti messo in imbarazzo, a livello fisico non ha avuto quel trasporto, non ho mai sminuito la tua vacanza”, venendo ripreso dalla conduttrice: “Non si fidanzano solo quelli che vanno a Ibiza!”. Il cavaliere ha sottolineato: “In passato le mie vacanze le facevo con la famiglia e la mia fidanzata. Vengo da una famiglia umile, per me non funziona perchè siamo diversi”.

La moglie di Maurizio Costanzo è sbottata: “Se tu dici a una ragazza che vive del suo lavoro che fa le pulizie, può essere che il suo è più faticoso del tuo? Lei può rimanerci male, è legittimo”. La dama è stata difesa dalla padrona di casa: “Se domani mattina vado in un posto che non ho mai visto vivo l’imbarazzo e forse ringrazio della serata, è un po’ come cenerentola che poi si sposa, tu non la sposi, la molli”.

U&D, il cavaliere replica agli attacchi dell’opinionista: “Enfatizzi cose inutili”

Maria De Filippi ha continuato a riprendere il cavaliere, su cui sono volate accuse pesanti: “Il principe è andato in un quartiere popolare! Sono convinta che se lei ti fosse piaciuta non c’era vacanza che tenesse, sbagli a far arrivare a una come lei questo tipo di pensiero e a confermalo alla redazione stop!”. L’ex flirt di Ida Platano si è rivolto a Desirèè dicendole: “Se ti ho mancato di rispetto ti chiedo scusa”, e quando Gianni Sperti l’ha criticato ha risposto: “Enfatizzi cose inutili”. Quest’ultimo ha rincarato la dose: “Sei stato insensibile e indelicato”.