U&D, Armando Incarnato critica Aurora: “Hai messo in mostra la tua persona”

Luca Salatino deluso da una sua corteggiatrice: interviene Armando Incarnato

Tra le corteggitrici di Luca Salatino c’è anche Aurora Colombo, che nella nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi ha deluso il tronista, ma soprattutto è stata criticata da Armando Incarnato. Quest’ultimo dopo aver visto l’esterna tra i due ha attaccato la vecchia conoscenza del trono classico dicendole: “Sembrava un film, a me è sembrato mettere in mostra la tua persona, tanto è vero che gli stai chiedendo la differenza, non ti vedo emozionata, è stata roba da cinema, te lo sei tirato in acqua, è un mio pensiero”.

Uomini e Donne, Lilli Pugliese riprende il tronista: “Hai sminuito il nostro bacio”

Dopo che è stata trasmessa la clip della loro ultima esterna in cui c’è stato un bacio appassionato, Aurora Colombo ha chiesto delucidazioni al tronista, cioè se c’è stata differenza tra l’uscita che ha fatto con Lilli Pugliese e la loro. Quest’ultima non l’ha presa bene quando Luca Salatino sul loro bacio ha sottolineato: “E’ con delle paure”. La corteggiatrice che ha avuto un infanzia difficile infatti ha subito affermato: “Che significa? Io ti ho baciato perchè avevo voglia, hai sminuito questo bacio“. Il 29enne dopo aver precisato: “Non è un bacio spensierato e libero, entro in quell’esterna con degli stati d’animi diversi”, ha fatto i conti anche con le lamentele dell’altra corteggiatrice: “Io sono confusa, in una settimana come fai, a baciare lei, me, faccio fatica a comprendere lui. La differenza di quello che hai provato, perchè io da fuori la vedo”. Il tronista si è giustificato: “Quando torno a casa immagino cose diverse con ognuna di voi”.

Quando Armando Incarnato le ha detto che sembrava stesse facendo un film con il tronista nella loro esterna, la corteggiatrice che si è messa in gioco in corsa ha confessato: “Mi è stato tolto il microfono e mi sentivo più a mio agio”. Intanto la non scelta di Roberta Ilaria Giusti l’ha ripresa: “Quando vedo una cosa così e mi emoziono, invece di dire quanto è stata bella l’esterna, alla prima domanda che mi fai, mi rompi subito su questa cosa. Mi da fastidio questo tuo comportamento”.

La corteggiatrice si giustifica: “E’ una mia forma di difesa quando sono imbarazzata”

Aurora non ha nascosto il suo fastidio: “Rosico, faccio fatica a vedere il bello quando so che c’è anche il brutto, l’intensità del rapporto per me c’è”, scatenando la reazione di Soraia che di recente ha iniziato a stranirsi: “Non capisco di cosa tu ti stia lamentando, sembra che devi trovare il pelo nell’uovo, pensa al tuo, non fare paragoni con le altre. Adesso ti stanno cadendo le sicurezze?”. La corteggiatrice che in passato ha fatto parte del trono classico si è giustificata: “Non riesco a entrare con un finto sorriso, mi viene da mettere davanti un muro, è una mia forma di difesa quando sono imbarazzata“. Il tronista si è lamentato: “Dovessi essere emozionata, secondo me questa esterna forse l’ho vissuta da solo”.