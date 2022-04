U&D, Riccardo attaccato duramente da Tina: “Destinato a essere tradito”

Gloria ancora delusa dall’ex di Ida Platano: Tina Cipollari si schiera dalla parte della dama

Non sono mancate tensioni, nella nuova puntata del seguitissimo dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Gloria ancora una volta non ha nascosto di essere rimasta delusa dall’atteggiamento che l’ex di Ida Platano ha avuto nei suoi confronti. Ad attaccare Riccardo Guarnieri ci ha pensato anche Tina Cipollari: “Pensavo che fossi cambiato ma sei un uomo così contorto, complicato, sei uno di quegli uomini che sarai un grande corn*t*, nel caso ti fidanzi con una donna, sei destinato a essere tradito”.

Gianni Sperti stuzzica due protagonisti del trono over: “Secondo me c’è stato qualcosa di più tra voi”

Tina Cipollari nell’appuntamento di oggi di Uomini e Donne ha demolito nuovamente Riccardo Guarnieri, dicendogli che verrà sicuramente tradito dalla donna con cui si fidanzerà. Quest’ultimo si è difeso: “Non credo di essere corn*t*”. L’opinionista ha rincarato la dose: “Ricordati che uno stallone lo trovi ovunque, un uomo che ha l’intelligenza è raro trovarlo”. A questo punto lo storico cavaliere del trono over ha criticato Gloria, per la sua scelta di interrompere la loro conoscenza non appena ha appreso di essere uscito con Mariagrazia: “Stai facendo delle scenate inutili, il contrario di quello che siamo fuori”. La dama romana quando la conduttrice le ha chiesto se ha intenzione di rivedere l’ex di Ida ha sottolineato: “Non credo che cercherà di uscire, a lui l’ho detto guardo come ti comporti”. Lo storico cavaliere l’ha interrotta dicendole: “Non ti permetto di dire che sono pesante!”.

Intanto sempre oggi Gianni Sperti non ha nascosto un suo dubbio, visto che si è rivolto alla dama dicendole: “Secondo me c’è stato qualcosa di più tra voi”, che ha risposto: “Mi è sempre piaciuto, un colpo di fulmine appena è sceso dalle scale, l’ho subito detto, mi hai dato la mazzata della chiusura che non me lo aspettavo, è molto semplice la cosa”.

La storica dama scatena la furia dell’opinionista: “Sei tanto capace di fare la vittima”

In seguito lo storico cavaliere non appena Maria De Filippi gli ha domandato cosa ha detto alla sua ex sull’opinionista, ha affermato: “Di non dare peso a quello che dice”, scatenando immediatamente la furia della popolare 56enne: “Ma non ti vergogni, stai facendo proprio pena, la verità vi brucia”. E’ intervenuta la dama: “Questa è una tua verità. Me ne farò una ragione”. L’ex moglie di Kikò Nalli ha attaccato l’hair stylist: