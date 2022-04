U&D, Riccardo Guarnieri e Gloria si sono baciati: la reazione di Ida Platano

Scatta il bacio tra Riccardo Guarnieri e una dama. Ida Platano: “L’ho immaginavo”

Nella nuova puntata del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, Riccardo Guarnieri da poco ritornato sul piccolo schermo ha raccontato che lui e Gloria Nicoletti si sono scambiati un bacio. La reazione di Ida Platano non si è fatta attendere, visto che ha affermato: “L’avevo già immaginata questa cosa. Proprio il giorno stesso che lui è arrivato”.

Gloria è uscita con l’ex di Ida Platano. Armando Incarnato la smaschera: “Ecco a cosa è interessata”

Da poco a Uomini e Donne ha rimesso piede per trovare l’amore l’ex di Ida Platano, che lui ha asfaltato. Si tratta di Riccardo Guarnieri, che a sorpresa nell’appuntamento andato in onda l’11 aprile 2022 si è seduto al centro dello studio con Gloria Nicoletti. Quest’ultima ha rotto il silenzio con queste parole, dopo aver detto che lei e lo storico protagonista della trasmissione sono usciti insieme due volte: “La seconda sera dopo cena siamo stati molte ore insieme iniziando già dal primo giorno, è uscito con me, siamo andati sotto il suo hotel, è scattato questo bacio”. Anche il 42enne ha raccontato come è andata tra lui e la dama romana: “Quando mi è stato chiesto di lasciare il numero a qualcuna non c’era una ragazza in particolare, ci siamo subito sentiti, ci siamo rivisti ieri sera, inizialmente c’era brutto tempo, siamo usciti a mangiare in un ristorante che conoscevo, ci siamo fermati in camera per vedere un fim che non abbiamo trovato, ci siamo stuzzicati un po’”. La 40enne ha precisato per quale motivo non è andata bene tra lei e Paolo: “Purtroppo non è mai partito nessun tipo di corteggiamento da parte sua, è un po’ contorto”, che ha prontamente replicato: “Lei è libera di fare ciò che vuole, mi è dispiaciuto perchè è rimasta un po’ così la situazione, non l’ho conosciuta bene”. La dama originaria di Roma si è espressa sull’ex della nota hair stylist: “Non conosco il suo percorso passato, gli ho fatto qualche domanda, gli ho chiesto sei tornato per corteggiarla? E mi fa no, è una storia vecchia e chiusa da tempo, la voglio bene”.

E’ intervenuto Armando Incarnato per smascherarla: “Ho un’idea di lei molto televisiva, nonostante Riccardo sia un bel ragazzo, credo di averti conosciuto per bene, credo che tu sia più interessata alla figura di Riccardo“. La dama si è difesa: “Mi sembra una rosicata da parte sua”.

Uomini e Donne, Tina Cipollari zittisce Armando Incarnato: “Usa un’altra tattica”

Armando Incarnato ha rincarato la dose sulla dama romana: “Sei uscita con persone tanto per allungare il brodo”. Tina Cipollari ha attaccato il cavaliere: “Usa un’altra tattica”. Infine Riccardo ci ha tenuto a fare una precisazione sulla sua conoscenza con la 40enne: “Non vorrei andare avanti solo spinto dall’aspetto fisico”.