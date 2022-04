Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna e asfalta Ida: “Mi hai sminuito”

Riccardo Guarnieri torna e punta il dito contro Ida Platano a Uomini e Donne: l’affondo

E’ terminata anche questa nuova puntata di Uomini e Donne. E proprio oggi c’è stato il tanto atteso ritorno di Riccardo Guarnieri in studio, il quale ha subito dichiarato di aver deciso di rimettersi in gioco nel tentativo di trovare finalmente l’anima gemella. In questa occasione il cavaliere si è però tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della sua ex fidanzata Ida Platano, che a suo parere non ha speso parole al miele in sua assenza:

“Tendi sempre ad elogiare quello che fai tu, mentre sminuisci sempre quello che fanno gli altri…E’ sempre stato così! Non è bello dire che sei stata il mio zerbino…”

Ida Platano risponde per le rime a Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: “Non ho mai parlato male di te”

Ida Platano però non c’è stata a subire questi attacchi dal suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Difatti la dama di Uomini e Donne, la quale ovviamente è rimasta scioccata nel rivedere nel parterre maschile il suo ex, si è subito difesa, asserendo di non aver mai parlato male di lui in sua assenza:

“Non ho mai parlato male di te…E se ho detto di aver fatto lo zerbino era riferito a una cosa mia…”

E’ poi intervenuta Tina Cipollari, che ha invesce dato ragione al cavaliere di Uomini e Donne: “Hai comunque fatto capire che hai sofferto molto a causa sua…”

Uomini e Donne, acceso confronto tra Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani: il botta e risposta

Successivamente ha preso la parola Gemma Galgani, che ovviamente ha preso le difese della sua amica Ida Platano mettendo spalle al muro Riccardo Guarnieri:

“Sei già arrivato prevenuto qua a dire cose negative…Ma quante mancanze hai avuto con Ida che non sono neppure mai state dette? Non hai capito niente…”

Gemma ha quindi rivelato di credere che la sua amica adesso meriti di essere felice: “Quando vi siete lasciati lei ha sofferto tanto…Adesso merita di trovare la persona giusta…” Riccardo ha però subito puntato il dito nei confronti della dama torinese accusandola di non aver mai sostenuto la loro storia d’amore.