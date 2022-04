U&D, Roberta Giusti dalla parte di Soraia: “Aurora non la vedo interessata”

La nuova corteggiatrice di Luca Salatino non convince una ex tronista: “E’ furbetta”

Da qualche settimana il tronista Luca Salatino non è soltanto diviso tra le due solite corteggiatrici, poichè sta approfondendo anche la conoscenza di Aurora Colombo. A dire la sua su quest’ultima ci ha pensato Roberta Ilaria Giusti, l’ex tronista che non ha scelto il 29enne romano preferendo Samuele Carniani, la cui storia d’amore continua ad andare a gonfie vele. L’ex protagonista del trono classico sempre molto attiva sui social, nelle scorse ore a chi le ha chiesto su Instagram chi secondo lei sarà la scelta del suo ex corteggiatore, ha fatto capire chiaramente di non vedere di buon occhio l’ultima arrivata:

“Vedo lui super preso, lei non la vedo presa, non vedo interesse e non vedo voglia di conoscerlo meglio, di stare con lui e di proseguire fuori. Lui occhi a curiocino e lei furbetta, ovviamente sensazioni da esterna basate solo da casa”.

La fidanzata di Samuele Carniani ammette: “Forse ai tempi anche io sono risultata dura”

Roberta Ilaria Giusti una ex tronista di Uomini e Donne che di recente ha annunciato di essere positiva al Covid, ha detto nuovamente la sua sul percorso che la sua non scelta sta facendo nel programma condotto da Maria De Filippi. La 21enne a uno dei tanti fan che ha voluto sapere chi sceglierà Luca Salatino non ha nascosto la sua preferenza: “Io lo vedrei bene con Soraia”. Inoltre l’ex protagonista del seguitissimo dating show pomeridiano di Canale 5 alla domanda: “Cosa pensi dell’esterna con Lilli? Non ti è sembrato troppo duro con lei?”, ha risposto ammettendo un errore fatto nella trasmissione durante il suo percorso: “Mi è sembrato che lui si sia trovato nella stessa situazione in cui mi sono trovata io sei, sette mesi fa con lui. Forse ai tempi anche io sono risultata dura“.

Uomini e Donne, Aurora Colombo replica a Soraia: “Tu cosa ne sai della mia vita?”

Intanto nella puntata del dating show condotto da Maria De Filippi che il pubblico ha avuto modo di seguire ieri, è emerso un retroscena su Aurora Colombo. In particolare la corteggiatrice di origini egiziane oltre a far sapere che la sua rivale non è nuova nel programma poichè ci ha già partecipato in passato ha svelato che ha avuto un flirt con l’ex corteggiatore Manuel Galiano, dopodichè le ha detto: “Mi sembra che tu fuori da qui frequenti gente totalmente diversa da quello che è Luca”. La risposta dell’ultima arrivata non si è fatta attendere: “Si tratta di un flirt di due anni fa. Tu cosa ne sai della mia vita? Io lavoro nel mio negozio di estetica”.