U&D, Tina Cipollari su tutte le furie con Riccardo e Ida: “Mi fate proprio pena”

Una chiacchierata tra Ida e Riccardo fa sbottare Tina Cipollari: caos a Uomini e Donne

Nella nuova puntata del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, il pubblico ha avuto modo di sentire ciò che si sono detti Riccardo Guarnieri e la sua ex dopo un recente ballo. L’ex moglie di Kikò Nalli non ha perso tempo per scagliarsi contro l’ex coppia, facendo scatenare un vero e proprio caos nello studio: “Mi fate proprio pena. Siete due grandi furbi, state qua solo per visbilità”.



Lo storico cavaliere dopo aver deluso Gloria ammette: “Riconosco di essere complicato”

Oggi a Uomini e Donne, per iniziare Riccardo Guarnieri ha rotto il silenzio su Gloria dopo averla delusa:

“Abbiamo chiacchierato ieri sera, ci sono rimasto male quando l’ho vista piangere, se la storia non va pazienza, almeno abbiamo avuto la possibilità di conoscerci un pochino di più. Io riconosco di essere complicato, però mi preoccupo per chi sta dall’altra parte”.

La dama dopo essere entrata in studio invece ha affermato: “Mi è venuto incontro durante il ballo, mi ha proposto di parlare di persona, è stata per me una doccia fredda perchè non me l’aspettavo questa chiusura, non riuscivo a darmi delle spiegazioni logiche, mi ha detto mi dispiace se andando avanti potrei crearti una sofferenza, gli ho detto l’amore è anche un rischio, chiudendo velocemente così si è reso conto che abbiamo anche delle cose carine in comune”. Il cavaliere ha aggiunto: “A me dispiace farla rimanere male, a parte l’attrazione fisica vorrei provare quel qualcosa in più, so che al momento è solo questo”. E’ stata mostrata una clip con protagonsiti il 42enne e la sua ex che è stata messa alle strette di recente, e per iniziare lui le ha detto: “Oggi che riusciamo a parlare ti ho detto un semplice come stai, non hai risposto alla domanda che ti è stata fatta quando stavi fuori, prima è partita la canzone nostra tu non mi hai guardato, io me lo sono ricordato, mi sono girato due volte, cosa significa? Che il ricordo è bellissimo”.

Tina Cipollari è sbottata: “Finalmente è finita questa pagliacciata, l’ho trovata una cosa orrenda”. Gianni si è schierato dalla parte del cavaliere e della storica dama: “E’ stato un momento di verità”. Il 42enne si è difeso: “Passa un messaggio sbagliato così”, mentre l’hair stylist ha sottolineato: “C’è stato questo momento di ritrovo”, venendo attaccata dall’ex moglie di Kikò Nalli: “Tu pensi di imbrogliare tutta la gente che ci guarda?”.

Armando Incarnato mette in guardia Ida Platano dal suo ex: “Apri gli occhi”

Tina Cipollari ha rincarato la dose sullo storico protagonista del trono over: “Lui fa peggio, andando lì a farle ricordare la canzone ovviamente lei ci ricrede”. Ida Platano ha replicato: “Dici delle cose che non esistono”. Armando Incarnato dopo aver attaccato il 42enne ha messo in guardia la storica dama, dicendole: “Apri gli occhi”.