UeD, il ritorno di Gemma Galgani: arriva un nuovo cavaliere per lei

Uomini e Donne puntata di oggi, la dama di nuovo al centro dello studio: Giacomo la vuole conoscere

Sono ormai diverse settimane che si sono perse un po’ le tracce di Gemma Galgani nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E in tanti sui social hanno ipotizzato che la redazione potrebbe averla messa un po’ all’angolo avendo magari percepito un certo calo di interesse da parte del pubblico a casa. Oggi però ecco che al centro dello studio è tornata proprio lei, la quale è riuscita ad attrarre l’attenzione di un nuovo cavaliere. Proprio quest’ultimo ha infatti dichiarato oggi in puntata di volerla conoscere approfonditamente:

“Avrei interesse a conoscerla meglio…In realtà non sono innamorato, ma secondo me ha una storia bella da raccontare e vorrei conoscerla…”

E la dama ha subito dichiarato di essere interessata ad uscirci insieme.

Gemma Galgani corteggiata da un nuovo cavaliere: l’opinionista la provoca

Maria De Filippi ha poi chiesto al nuovo cavaliere Giacomo di presentarsi un attimo. E quest’ultimo ha rivelato di essere padre di tre figli, di cui uno appena maggiorenne. Ovviamente Tina Cipollari ha subito colto la palla al balzo per mettere in difficoltà la popolare dama di Uomini e Donne chiedendo ironicamente all’uomo se ha qualche figlio single perchè forse potrebbe essere maggiormente interessata a lui, visti i suoi trascorsi. La donna, sulla quale un ex cavaliere ha fatto una rivelazione choc, ha comunque preferito non cadere nelle solite provocazioni dell’opinionista, limitandosi a ridere.

Giacomo e Gemma compatibili secondo le previsioni astrologiche di Tinì: la rivelazione in diretta

La dama ha poi voluto chiedere all’esperta opinionista di Uomini e Donne se in base ai loro segni dello zodiaco potrebbe esserci compatibilità. E la donna, con estrema schiettezza, ha rivelato che la compatibilità c’è assolutamente, aggiungendo che il nuovo cavaliere potrebbe essere proprio il suo uomo ideale, con il quale costruire qualcosa di molto importante al di fuori del programma. L’uomo ha comunque voluto rassicurare la dama di essere realmente interessato a conoscerla ribadendo il fatto di credere abbia una storia bellissima da raccontare. Quest’ultimo riuscirà a conquistarla definitivamente? Chissà, intanto hanno poi ballato insieme mostrando a tutti una certa affinità.