UeD, Tina Cipollari e Gianni Sperti: la verità sui loro cachet a registrazione

Uomini e Donne: quanto guadagnano i due opinionisti? L’indiscrezione di Diva e Donna

Non c’è ormai puntata in cui i due opinionisti non critichino qualche protagonista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. In tanti ovviamente si sono chiesti quanto guadagneranno ad ogni puntata, visto che il loro lavoro lo fanno molto bene. In base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale di gossip Diva e Donna pare che Tina Cipollari e Gianni Sperti guadagnerebbero dai 2 mila ai 4 mila euro ad ogni registrazione. Il magazine edito da Cairo Editore ha comunque fatto presente che non c’è niente di ufficiale, anche se questa news arriverebbe direttamente da una fonte accreditata:

“Anche questa volta il condizionale è d’obbligo ma sembra proprio che le due stelle dello show prendano dai 2 mila ai 4 mila euro a registrazione…”

Tina Cipollari e Gianni Sperti e il loro cachet nel dating show: le ultime indiscrezioni

Il magazine di gossip Diva e Donna ha anche fatto presente che in questi ultimi anni di illazioni sul cachet degli opinionisti di Uomini e Donne ne sono state fatte tante sui social, e non solo: “Negli anni sono state avanzate tante ipotesi, ma la verità non si è mai saputa…” Molti rumor hanno sempre riportato che i due prendessero sui 5000 euro al mese più o meno. In base però alle indiscrezioni raccolte dal settimanale pare invece che il loro cachet sia decisamente più alto. Sarà vero? Chissà, intanto una cosa è certa: la popolare opinionista continua a mettere spalle al muro molti protagonisti del programma, tra i quali anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Quanto guadagna l’opinionista Tinì Cansino a UeD? Tutti i rumor sul suo cachet

Al fianco di Gianni e Tina da diversi anni c’è anche un’altra opinionista, che non interviene certo tanto in trasmissione. Difatti quest’ultima solitamente si limita a fare l’oroscopo ai protagonisti del dating show. Ma quanto guadagnerà? A tal proposito il magazine Diva e Donna non ha fatto chiarezza, ma c’è comunque da dire che in base a diversi rumor circolati online in questi ultimi anni pare che la donna guadagni dai mille ai 2 mila euro a registrazione (una cifra nettamente inferiore ai suoi due colleghi, ma sicuramente molto importante).