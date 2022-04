Un posto al sole, anticipazioni 21 aprile: una visita inattesa sconvolge Renato

Anticipazioni soap Rai3: Chiara continua a stare male, Nunzio non sa che fare

Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole continuano ad appassionare i telespettatori italiani che dal lunedì al venerdì alle 20:45 si sintonizzano su Rai3 per scoprire cosa accadrà ai loro beniamini. Tra Chiara e Nunzio la tensione è alle stelle. La ragazza ha trovato un’alleata in Marina Giordano che ha provato a convincere Roberto Ferri a non infierire sulla Petrone già provata fisicamente e mentalmente. Il cinico imprenditore e Lara asseconderanno Marina? Angela e Franco si sono ritrovati prima della partenza della Poggi per la Sicilia. Tra Raffaele ed Elvira è scattato un bacio ma il portiere di Palazzo Palladini non è voluto andare oltre. Renato è tormentato dalla presenza ingombrante di Giuditta. Nella puntata di oggi Chiara continuerà a stare molto male. Il suo malessere influenzerà l’umore delle persone che le stanno intorno, Nunzio in primis.

Un posto al sole, anticipazioni puntata di oggi: Renato in crisi dopo una visita inaspettata

La novità svelata da Riccardo a Rossella avrà risvolti inattesi. Jimmy tornerà a casa dopo il viaggio all’estero con la mamma Micaela e Niko stenterà a riconoscere suo figlio. Lo troverà molto cambiato. Il giovane avvocato, nell’episodio odierno della soap di Rai3, inzierà ad essere geloso del rapporto che si sta instaurando tra Jimmy e sua mamma. Micaela, con la sua esuberanza e intraprendenza, è riuscita a conquistare in poco tempo il figlio facendosi perdonare per la sua assenza. Nel frattempo una visita inattesa farà sprofondare Renato in una nuova crisi. Chi busserà alla porta di Poggi. E perchè rimarrà sconvolto?

Anticipazioni Un posto al sole: nuovi duri scontri in arrivo nella soap di Rai3

Nelle prossime puntate della soap di Rai3 i telespettatori assisteranno a due scontri infuocati: quello tra Marina Giordano da un lato e Roberto Ferri e Lara dall’altro e quello tra i fratelli Crovi. Marina si scaglierà contro il suo ex amante che sta facendo di tutto per distruggere Chiara Petrone. Tra i fratelli Crovi l’astio, scatenato dal tradimento di Stefano con Virginia, tornerà a galla. In tutto ciò che ne sarà di Rossella?