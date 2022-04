Un posto al sole, anticipazioni 22 aprile: nuovo duro scontro tra Marina e Ferri

Soap Rai3 anticipazioni della puntata di oggi: Marina si scontra con Ferri e Lara

Un posto al sole va in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 20:45. La soap più longeva della televisione italiana è molto seguita anche sui social. Durante la puntata i fan commentano le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Nella puntata del 22 aprile ci sarà un duro scontro tra Marina, Roberto Ferri e Lara. Marina ha deciso di prendere Chiara sotto la sua ala protettiva, è disposta a tutto pur di aiutare la figlia del compianto Petrone. Dopo la morte del padre, per giunta causata da lei, Chiara è ripiombata nel tunnel della droga. A nulla sono valsi i tentativi di Nunzio di aiutarla. Sia Marina che Nunzio le hanno consigliato di andare in una comunità per tossicodipendenti, non può farcela da sola. Ornella tenterà di accorciare le distanze tra lei e Raffaele ma la chiameranno dall’ospedale per un’emergenza improvvisa.

Anticipazioni Un posto al sole: Guido in imbarazzo con Samuel

Nell’episodio di oggi della soap di Rai3 Raffaele riceverà un messaggio inaspettato da Elvira che lo manderà in crisi: come si comporterà il portiere di Palazzo Palladini? Anche Renato, dopo aver ricevuto una visita inattesa, rimarrà sconvolto. Intanto Mariella costringerà Guido a fare un discorso molto imbarazzante a Samuel. Tra Stefano e Riccardo Crovi scoppierà l’ennesima lite. Da quando la moglie Virginia l’ha tradito con il fratello Stefano, Riccardo non riesce più a guardare in faccia i due amanti. Il bel dottore credeva di aver ritrovato la serenità a Napoli accanto a Rossella ma l’arrivo della sua ex moglie e di Stefano ha fatto riaffiorare in lui brutti ricordi.

Chiara in grave difficoltà nelle prossime puntate della soap di Rai3

I colpi di scena si susseguono a Un posto al sole. Chiara Petrone sarà al centro della trama anche nelle prossime puntate della storica soap di Rai3. La ragazza prenderà una decisione importante e racconterà tutta la verità a Nunzio. Come la prenderà lo chef di Caffè Vulcano? Sarà disposto a perdonarla ancora una volta o la lascerà andare per la sua strada? I fan della coppia sperano in un lieto fine!