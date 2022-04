Un posto al sole, anticipazioni 26 aprile: Rossella fa una scoperta sconvolgente

Scritto da Isabella Adduci , il Aprile 25, 2022 , in Soap

Soap Rai3, anticipazioni della puntata di oggi: Rossella scopre il segreto di Riccardo

Nuovo appuntamento con le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Cosa succederà nella puntata di oggi di Un posto al sole? Ornella e Raffaele non riescono più a capirsi. La dottoressa è troppo presa dal suo lavoro, il portiere non è insensibile al fascino di Elvira. L’uomo è sempre più avvilito perché si è reso conto che il suo matrimonio sta andando a rotoli. Da quando è arrivato a Napoli suo fratello Stefano, Riccardo è sempre più nervoso. Lo scontro tra i due fratelli è inevitabile, avviene davanti a Rossella che è costretta ad avvisare la dottoressa Bruni. Nell’episodio di oggi della soap di Rai3 Rossella farà una scoperta sconvolgente su un segreto di Riccardo. La ragazza scoprirà che tra il suo fidanzato e la moglie Virginia c’è stato un bacio? Come reagirà?

Un posto al sole anticipazioni: Roberto sente la mancanza di Marina

Per Riccardo è arrivato il momento della resa dei conti. Nella puntata di oggi Marina continuerà a darsi da fare per aiutare Chiara e Nunzio. Roberto inizierà a sentire la mancanza di Marina, Lara se ne accorgerà? Franco continuerà a disprezzare Ferri dopo aver saputo quello che ha fatto a Chiara. La prima volta di Speranza e Samuel rischierà di naufragare a causa del padre di lei, Espedito. L’uomo, stavolta, non arriverà da solo a Napoli ma porterà i rinforzi: gli altri suoi figli. Riusciranno i due novelli Giulietta e Romeo a trascorrere la loro prima notte insieme? Niko sarà costretto a richiamare più volte all’ordine Jimmy. Il ragazzino, da quando sta trascorrendo del tempo con la mamma Micaela, sembra essere diventato allergico alle regole!

Clamoroso colpo di scena: Marina metterà Roberto Ferri con le spalle al muro

Una delle storie d’amore più tormentate e appassionanti di Un posto al sole è quella che vede protagonisti Marina e Roberto. Nel corso degli anni i due si sono lasciati e ripresi più volte. Non riescono a stare insieme ma nemmeno lontani l’uno dall’altra. Stavolta però la loro storia sembra essere arrivata al capolinea: la Giordano metterà Ferri con le spalle al muro! Come ci riuscirà? Per scoprirlo basterà seguire i prossimi episodi della soap di Rai3.