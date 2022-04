Un posto al sole, anticipazioni 27 aprile: Chiara prende una decisione difficile

Spoiler soap Rai3: Lara e Roberto pronti a festeggiare la vittoria

Un posto al sole, la soap più longeva della televisione italiana, appassiona i telespettatori di Rai3 puntata dopo puntata. I colpi di scena, gli intrighi, gli inganni, le passioni e i tradimenti si susseguono. Cosa succederà nella puntata di oggi del 27 aprile? Lara e Roberto Ferri si appresteranno a festeggiare la vittoria per la vendita dell’albergo Petrone. I due amanti diabolici sono riusciti a mettere ko Chiara Petrone che, a causa loro, è finita in ospedale in overdose. La crisi tra Ornella e Raffaele diventerà sempre più profonda a causa dell’incomunicabilità. Il portiere di Palazzo Palladini inizierà a guardare con occhi diversi Elvira e a godere della sua piacevole compagnia. Espedito si presenterà dalla figlia con i rinforzi ossia gli altri suoi figli. Troveranno mai pace Speranza e Samuel? Riusciranno a vivere la loro prima volta in santa pace? Le premesse non sono delle migliori.

Un posto al sole, trama puntata di oggi: dura decisione per Chiara

Dopo quanto successo con Lara e Ferri che l’hanno costretta a cedergli l’albergo Petrone sotto ricatto, Chiara prenderà una decisione dura e difficile. Nunzio l’appoggerà? Rossella farà una scoperta sconvolgente: in ospedale girano voci su un presunto flirt tra Riccardo e Virginia. La giovane dottoressa faticherà non poco a non credere a questi pettegolezzi. La tentazione di chiedere spiegazioni a Riccardo sarà molto forte. La decisione di Chiara avrà delle gravi ripercussioni su tutti. La ragazza dovrà difendersi anche dagli attacchi della stampa e dell’opinione pubblica. Ci riuscirà o ricadrà di nuovo nel tunnel della droga nelle prossime puntate della soap di Rai3?

Soap Rai3, dove eravamo rimasti: Riccardo e il fratello Stefano ai ferri corti

L’arrivo a Napoli di Virginia prima e del fratello Stefano poi ha sconvolto Riccardo. I due l’hanno tradito nel modo peggiore intrecciando una relazione clandestina tra loro. Ora che il dottor Crovi sembrava aver ritrovato la serenità accanto a Rossella, l’ex moglie e il fratello hanno rovinato tutto. Tra Riccardo e Stefano c’è stato un duro scontro, i due fratelli sono arrivati alle mani davanti agli occhi di Rossella: cos’altro succederà in futuro? Per scoprirlo basterà vedere Un posto al sole dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.