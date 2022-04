Un posto al sole, Peppe Zarbo ci è riuscito! “È la mia più grande vittoria”

Peppe Zarbo fiero di se stesso: la conquista raggiunta negli ultimi cinque anni

Protagonista della soap opera italiana Un posto al sole sin dal 1998, l’attore di Franco dà il volto a un personaggio inizialmente negativo che poi si è redento, grazie al legame con Angela Poggi. Oggi l’attore è un protagonista fisso della serie, in onda dal lunedì al venerdì su Rai3, e ha svelato sulle pagine di Tele Sette di avere un animo da “zingaro”. Da alcuni anni infatti l’artista si è trasferito con la famiglia a Londra e ha ammesso:

“È la mia più grande vittoria. Da 5 anni abbiamo lasciato Roma per vivere a Londra. È stato come ricominciare da zero, senza paura, uniti più che mai in questo nuovo capitolo”.

Oggi il protagonista dell’amata telenovela della terza rete si divide tra Londra e Napoli (dove gira le puntate della soap) e ha sottolineato di sentirsi un cittadino del mondo, dal momento che la sua casa può essere ovunque.



Un posto al sole, noto attore fa una confessione importante: “Non ho paura di tagliare il cordone ombelicale”

L’attore ha ammesso di essere un siciliano atipico proprio per la sua propensione al viaggio. Non ha nascosto di essere una persona pronta a spostarsi e ad andare in giro zaino in spalla. Uno zaino in cui non manca mai qualche libro di golf, sport di cui è un vero appassionato.

“Io non ho mai avuto paura di tagliare il cordone ombelicale, se devo viaggiare per lavoro, vivere in albergo non mi pesa”.

Questa la confessione dell’attore di Franco Boschi, entrato nel cast della telenovela di Rai3 due anni dopo il suo inizio, che ha poi raccontato di essere una persona che sa ringraziare, soprattutto chi lo aiutato in un momento di difficoltà. Dire grazie è un modo per stare bene e far stare bene, secondo il protagonista della terza rete che ha sottolineato anche l’importanza di apprezzare le piccole cose nella vita.

Attore di Franco Boschi ammette: “Il mio personaggio è maturato, rappresenta il riscatto”

Nella soap Un posto al sole, che sarà ricca di colpi di scena nelle puntate dall’11 al 15 aprile, è stato protagonista di un vero e proprio percorso di crescita, il personaggio interpretato da Peppe Zarbo. È riuscito infatti a migliorare, passando dall’essere un protagonista negativo, all’interno della telenovela di Rai3, a uno degli interpreti più amati. L’artista ha infatti raccontato:

“Il mio personaggio nel tempo è maturato, rappresenta il riscatto”.

Ed è proprio questo che ha consentito all’attore di entrare nel cuore del pubblico della terza rete.