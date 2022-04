Un posto al sole, Rispo si racconta dopo il dramma: è successo pochi mesi fa

Raffaele di Un posto al sole confessa: “Un paio di mesi fa ho rimosso due tumori”

Uno dei personaggi più amati della famosa soap di Rai3 è il portiere Raffaele Giordano interpretato da Patrizio Rispo. L’attore ha confessato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv di aver rimosso due tumori alla prostata circa due mesi fa. Ha scoperto di avere queste due masse tumorali durante uno screening di prevenzione a cui si è sottoposto sei anni fa. I medici allora gli consigliarono di operarsi ma il giorno dell’intervento andò via la corrente in sala operatoria. Nel frattempo Rispo fu contattato da un suo amico medico che gli consigliò di monitorare le masse tumorali e di approfondire meglio il suo quadro clinico. Racconta l’attore della storica soap di Rai3:

“Un paio di mesi fa, grazie a una nuova tecnica, sono riuscito a far rimuovere i tumori in modo non invasivo attraverso un macchinario a ultrasuoni”.

Patrizio Rispo lancia un accorato appello: “La prevenzione ci salva la vita”

L’attore di Raffaele di Un posto al sole, dopo la rimozione dei tumori, deve fare un controllo tra sei mesi per verificare che tutto proceda bene. Dice Patrizio Rispo: “La prevenzione ci salva la vita. Mi sento di consigliare a tutti di fare prevenzione quanto più è possibile. Uso la mia popolarità per dare un contributo a salvare altre vite”. L’interprete della soap di Rai3 svela che molti suoi amici, dietro suo consiglio, si sono sottoposti a dei controlli e hanno scoperto tumori in fase iniziale. Ritiene che la condivisione sia importante per aiutare se stessi e gli altri. Non nasconde che stare sul set l’ha aiutato a scacciare i pensieri negativi.

L’attore di Raffaele svela cosa accadrà al suo personaggio nei nuovi episodi di Upas

Patrizio Rispo ha anticipato a Nuovo Tv cosa accadrà al suo personaggio di Un posto al sole anche nelle puntate dal 25 al 29 aprile: “Va avanti il suo conflitto con la moglie. Si sente trascurato da Ornella, sempre troppo impegnata in ospedale”. Ultimamente Raffaele si è avvicinato pericolosamente ad Elvira. Il portiere di Palazzo Palladini non è insensibile al fascino della donna. Come finirà la storia con Ornella?