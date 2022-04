Un posto al sole, Virginia e Stefano: amanti nella soap e fidanzati nella realtà

Un posto al sole, Desirée Noferini stupefatta: “Risvolto incredibile tra realtà e finizione”

Nella storica soap di Rai3 che va in onda da più di venticinque anni vede tra i suoi protagonisti anche la dottoressa Virginia Rinaldi che in queste puntate è al centro delle trame per via della sua crisi matrimoniale, a portare scompiglio, infatti, è intervenuto Stefano Crovi, fratello del marito di lei Marco, con il quale la donna intraprende una relazione clandestina. Ma a volta realtà e finzione creano dei clamorosi colpi di scena ed infatti a dare il volto a Stefano è Joseph Altamura, fidanzato dell’attrice. E proprio quest’ultima stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia su tale groviglio ha rivelato stupefatta:

“Lo so che è incredibile che il mio fidanzato nella vita sia il mio amante nella soap. Ma a volte le cose prendono pieghe inaspettate.”

L’attrice di Virginia nella storica soap di Rai3 fa una confessione privato: “Ecco come ho conosciuto Joseph Altamura”

Sempre stando a quanto riporta il settimanale su menzionato la bella attrice toscana ha anche confessato come ha conosciuto il suo attuale fidanzato che impersona il suo amante nella soap di Rai3. Nello specifico, Desirée Noferini ha rivelato:

“Ci siamo conosciuti e innamorati quattro anni e mezzo fa, durante un laboratorio teatrale. Da allora la recitazione per noi è un altro motivo per non lasciarci mai.”

Ed inoltre è stato anche grazie alla Noferini su il giovane è entrato nella grande famiglia di Palazzo Palladini. L’anno scorso l’attrice, a causa del Covid, ha preparato un provino a distanza facendosi aiutare dal suo ragazzo. La produzione, vedendo il giovane, di recente ha chiesto all’attrice di contattarlo per proporgli un ruolo e, una volta superato il provino, è approdato anche lui nella serie e dunque vedremo nelle prossime puntate di Un posto al sole come si evolverà la situazione tra Virginia e Stefano.

Desirée Noferini non si ferma: oltre alla soap sarà tra i protagonisti di una fiction per Canale5

E per l’attrice questo è un momento d’oro non solo sentimentalmente ma anche professionalmente, infatti, l’attrice oltre che nella longeva soap napoletana presto la rivedremo su Canale 5 nei panni della poliziotta Giulia nella fiction con protagonista Vanessa Incontrada Fosca Innocenti. Le riprese inizieranno a breve mentre per quanto riguarda la messa in onda per il momento non si sa nulla.