Una Vita, anticipazioni 11 aprile: Natalia si pente, Felipe cade in trappola

Una Vita, anticipazioni puntata di oggi: la sorella di Marcos convince Felipe del suo pentimento

Sarà in balia degli eventi l’avvocato di Acacias 38 nella nuova puntata della soap opera spagnola. Proprio così! L’Alvarez Hermoso sarà ad un passo dal cadere nel tranello ordito da Genoveva finirà per credere gradualmente alla buona fede di Natalia Quesada. Nel prossimo episodio della telenovela infatti continuerà il dialogo per strada tra il legale e sorella di Aurelio. Quest’ultima sottolineerà di essere profondamente pentita per le sue azioni e per aver assecondato i voleri della Salmeron. Il personaggio interpretato da Marc Parejo sembrerà credere alla ragazza. Insomma, la dark lady della telenovela in onda tutti i giorni su Canale5, sarà vicina dal compiere la sua vendetta contro l’ex marito, aiutata dall’amica messicana che si rivelerà essere un’ottima attrice.



Spoiler nuovi episodi soap opera spagnola: Felipe finisce dalla parte di Natalia Quesada?

Il personaggio interpretato da Astrid Janer sarà centrale nella puntata di oggi di Una Vita. La donna confesserà all’ex marito della dark lady di essere amareggiata per quanto fatto ad Antonito e Lolita. Pentita per aver quasi fatto saltare il matrimonio del Palacios, la sorella di Aurelio sarà intenzionata a rimediare e fare pace con la moglie. L’Alvarez Hermoso aiuterà la bella messicana a ripulire la sua reputazione a Calle Acacias, recuperando con la Lolita? Certo è che il personaggio interpretato da Marc Parejo si fiderà anche dell’amico Liberto, che nelle scorse puntate gli ha rivelato di aver assistito personalmente alla lite tra la Quesada e Genoveva Salmeron.

Una Vita, ecco dove eravamo rimasti: un personaggio prende tempo e prepara un piano

Intanto mentre Genoveva tesserà la rete della sua trappola nei confronti dell’ormai ex marito Felipe Alvarez Hermoso, nelle scorse puntate Aurelio Mendez è riuscito nello scopo di prendere tempo con Marcos. Bacigalupe infatti, dopo aver appreso che la moglie Felicia è stata avvelenata, si è convito che dietro l’omicidio ci sia la mano di Natalia Quesada e ha deciso di punirla. L’investigatore di Acacias, nonostante i sospetti più che fondati del messicano, deciderà di indagare ancora prima di esporsi contro la sorella di Aurelio. Nelle prossime puntate della soap opera iberica il tentativo dell’ex commissario del quartiere di incastrare il personaggio interpretato da Astrid Janer finirà per sollevare il velo su una verità a dir poco sconcertante e purtroppo non priva di pericoli!