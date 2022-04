Una Vita, anticipazioni 12 aprile: arriva una minaccia di morte, Marcos…

Prossimi episodi: Marcos perde la testa e minaccia di morte il suo socio

Farà fatica a mantenere la calma nella nuova puntata della telenovela spagnola in onda tutti i giorni su Canale5, Bacigalupe senior. Gli intrighi orditi con astuzia e attenzione millesimale da Genoveva Salmeron e Aurelio, finiranno per portare il padre di Anabel sull’orlo della pazzia. Dopo aver appreso di essere stato raggirato dalla coppia malefica, il messicano perderà la testa e deciderà di agire, ma lo farà in modo sconsiderato. Marcos nella prossima puntata in onda in Italia piomberà in casa del Quesada e lo aggredirà. Stufo delle macchinazioni del fratello di Natalia, che nel frattempo ha iniziato una storia d’amore clandestina proprio con Anabel, arriverà a minacciarlo di morte. Ma non è tutto! Nel mirino del marito della defunta Felicia finirà anche la dark lady, che si troverà in casa del figlio di Salustiano e finirà per discutere animatamente con l’intruso.



Anticipazioni puntata di oggi, Bellita su di giri: Ignacio mette finalmente la testa a posto!

Intanto a Una Vita nella puntata di oggi ci sarà una notizia positiva per la moglie di Josè. Il nipote infatti sembrerà finalmente aver messo la testa a posto. Grazie all’insegnante privato, assunto dal marito della cantante di Acacias 38, infatti Ignacio Quiroga Del Campo sembrerà finalmente proteso verso lo studio. Segno che le notti brave passate con gli amici a bere nel locali sono un ricordo passato? L’artista ringrazierà il marito per il cambiamento del nipote. Le cose però saranno destinate a cambiare nelle prossime puntate della soap opera che porta la firma di Aurora Guerra.

Una Vita, spoiler nuovi episodi: succederà l’impensabile nelle prossime puntate

Mentre Ignazio finirà per essere di nuovo tentato dalla bella vita, nelle nuove puntate della telenovela ci saranno verità sconvolgenti anche per i Quesada. Proprio così! Si scoprirà finalmente chi ha ucciso la povera Felicia Pasamar. Ad arrivare al nome del colpevole sarà l’investigatore Aurelio Mendez che agirà per conto del marito della vittima. L’uomo scoprirà che il garzone della farmacia, che ha venduto il veleno che ha ucciso la madre di Camino ed Emilio, è stato pagato per mentire e fare il nome di Natalia. Dietro l’omicidio si nasconde in realtà la mano di Soledad Lopez. L’ex commissario di Calle Acacias verrà però brutalmente aggredito, prima di rivelare la terribile verità. Sarà Felipe, che è stato raggirato da Natalia, a correre in soccorso dell’amico e scoprirà che Mendez, prima di essere aggredito, aveva scritto sul suo taccuino proprio il nome della domestica al servizio di Marcos. Cosa l’ha spinta a uccidere Felicia? Presto verrà a galla un altro inquietante retroscena sul passato dell’amante del Quesada.