Una Vita, anticipazioni 13 aprile: Soledad importunata, la reazione sorprende!

Prossimi episodi, Soledad Lopez rischia grosso: brutta disavventura per strada

Segreti, tranelli e sotterfugi saranno gli ingredienti anche della puntata del 13 aprile di Una Vita. Questa volta al centro della storyline ci sarà la domestica, e amante, di Marcos Bacigalupe. Proprio così! La donna avrà infatti una brutta disavventura nei prossimi episodi della soap opera di Canale5: verrà avvicinata per strada, nel quartiere di Acacias, da una losca figura che le chiederà dei soldi. L’aggressore sembrerà essere una persona lontana dalle trame della telenovela in onda in Italia tutti i giorni nel day time pomeridiano ma l’episodio finirà per fare scattare qualcosa nella mente dell’amante di Marcos e la porterà all’azione.



Una Vita puntata di oggi, l’amante di Marcos cambia idea: la richiesta a Quesada

Non avrà dubbi Soledad Lopez sul da farsi, dopo essere stata avvicinata da un uomo per strada in cerca di soldi. La domestica piomberà in casa di Aurelio, pronta per reclamare quello che le spetta. Nelle ultime settimane infatti l’amante di Marcos è stata complice del messicano, tanto da permettergli di incontrare clandestinamente Anabel. Proprio questi incontri hanno permesso all’uomo di sedurre la ragazza, spingerla a fidarsi di lui e allontanarsi inevitabilmente dal padre. Il fratello di Natalia sarà colto alla sprovvista nella nuova puntata della soap opera: scoprirà che la sua complice, che inizialmente aveva rifiutato i suoi soldi giurando fedeltà a Marcos, cambierà idea.

Una Vita, cosa è successo ad Acacias 38: un piacevole ripensamento e un gesto scioccante

Mentre Soledad Lopez e Aurelio avranno un duro confronto nella puntata di oggi, negli scorsi episodi della telenovela nata dalla penna di Aurora Guerra Marcos ha perso la testa. Il messicano infatti, dopo l’ennesimo tranello subito, ha deciso di reagire. Bacigalupe è stato protagonista di un gesto a dir poco scioccante: ha minacciato di morte Aurelio. Ma non è tutto! Dopo essere piombato in casa del fratello di Natalia ha puntato il dito anche contro Genoveva Salmeron. Se un personaggio si è abbandonato all’ira, un altro in Calle Acacias ha gioito, dopo una piacevole sorpresa. Bellita infatti si è ricreduta sul nipote Ignacio. Il giovane, dopo aver sperperato il denaro degli zii e aver finto di essere impegnato nello studio, ha finalmente messo la testa a posto. Tutto questo grazie a Josè che ha preso in mano la situazione, affidando il ragazzo a un insegnante privato. Nello scorso episodio della telenovela la cantante ha deciso così di rendere merito al marito del suo impegno e l’ha ringraziato calorosamente. Ignacio riuscirà a mantenere le aspettative degli zii nelle prossime puntate della soap dell’ammiraglia Mediaset? Per ora possiamo solo anticipare che le sorprese non mancheranno!