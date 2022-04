Una Vita, anticipazioni 14 aprile: Marcos pazzo di rabbia, scorrerà il sangue

Nuovi episodi soap opera Canale5: Marcos cade in trappola ma organizza la sua vendetta

I rapporti tra il Bacigalupe senior e il Quesada saranno sempre più tesi nel nuovo episodio di Una Vita. I due protagonisti saranno infatti uno di fronte all’altro, pronti a un confronto infuocato nella prossima puntata della soap opera. Il pubblico attento di Canale5 sarà con il fiato sospeso e il dialogo tra i due uomini sarà al cardiopalma nella puntata di oggi. L’alleato di Genoveva Salmeron, dopo essersi visto piombare in casa il rivale che lo ha minacciato, sarà costretto a uscire allo scoperto. Messo alle strette racconterà che Don Salustiano, il padre, non ha accettato la proposta del rivale. Questo scatenerà una reazione a dir poco sorprendente.



Una Vita, anticipazioni puntata di oggi: Natalia Quesada ha i giorni contati, arriva una minaccia di morte

Passerà all’azione Marcos Bacigalupe nelle prossime puntate della soap opera in onda tutti i giorni su Canale5. L’uomo arriverà a prendere una decisione scioccante subito dopo il confronto con Aurelio. Nella nuova puntata infatti ordinerà di uccidere Natalia. Dopo aver accettato la proposta di Aurelio Mendez di aspettare prima di agire contro la Quesada per trovare delle prove certe sulla sua colpevolezza, tutto cambierà in Calle Acacias. Convinto che sia stata la sorella di Aurelio a uccidere, avvelenandola, la moglie, il messicano sarà pronto a vendicare la povera Felicia Pasamar. Scorrerà il sangue nelle nuove puntate della telenovela spagnola in onda in Italia dal 2015?

Spoiler prossime puntate, un personaggio fugge al suo destino: arriva un angelo custode

Non saranno tempi facili per Natalia Quesada nelle nuove puntate della telenovela spagnola. La ragazza infatti, pedina importantissima di Genoveva e Aurelio, finirà nel mirino di Marcos. Proprio come Soledad, importunata nella scorsa puntata, anche la Quesada se la vedrà brutta. Mentre la giovane starà attraversando un vicolo di Acacias per raggiungere Felipe, con il quale ha un invito a cena, verrà aggredita da un sicario. Il malvivente, assoldato da Bacigalupe, dopo aver a lungo pedinato la sorella di Aurelio le metterà le mani al collo e cercherà di strangolarla. Fortunatamente la bella messicana avrà un angelo custode al suo fianco: l’Alvarez Hermoso. Sarà proprio l’avvocato a correre in soccorso della donna, mettendo in fuga il suo aggressore. Felipe però non sospetterà che proprio la messicana, salvata dalla morte, sta facendo il doppio gioco. Il personaggio interpretato da Astrid Janer infatti sta portando a termine il compito assegnatole dalla dark lady: sedurre l’avvocato per poi sferrare il colpo di grazia. Gli spoiler della telenovela di Canale5 però svelano che i colpi di scena sono dietro l’angolo e proprio la dark lady rischierà di essere beffata nelle nuove puntate.