Una Vita, anticipazioni 16 aprile: Genoveva corre ai ripari, befferà Felipe?

Una Vita, anticipazioni puntata di oggi: un personaggio viene infangato e prova a rimediare

Sarà al centro delle nuove chiacchiere di quartiere la dark lady di Acacias Genoveva Salmeron. La donna infatti apprenderà che Felipe ha messo in giro la voce che sarebbe stata proprio lei a spingere Natalia Quesada a irretire Antonito, allontanandolo dalla moglie. Nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda tutti i giorni in Italia, la donna avrà un duro scontro per strada con l’ormai ex marito, dopodiché cercherà di correre ai ripari per riabilitare la sua reputazione. La perfida dark lady convocherà in casa alcune delle signore del quartiere per offrire la sua versione dei fatti e convincerle che l’Alvarez Hermoso ha mentito, con il solo scopo di infangarla per via dei loro passati attriti. Riuscirà a convincere Rosina e Lolita della sua buona fede?



Anticipazioni prossima puntata: Lolita perdona il marito, ma qualcosa non va

Dopo che, grazie all’intervento di Felipe, Antonito riuscirà a far pace definitivamente con la moglie attraverso una prova che supererà, nella puntata di oggi di Una Vita qualcosa continuerà a non andare tra loro. La Palacios infatti dirà al consorte di trovarlo troppo intollerante e lo inviterà a cambiare. Intanto in quartiere si diffonderà velocemente la notizia della terribile aggressione subita da Natalia Quesada e in molti inizieranno ad avere dei sospetti sul conto di chi ha messo in pericolo la vita della messicana.

Una Vita, cosa accadrà nei nuovi episodi: Genoveva Salmeron viene tradita e medita la vendetta

Nelle prossime puntate della telenovela Natalia, dopo essere sfuggita al tentato omicidio architettato da Marcos, finirà però in carcere. Sarà proprio Bacigalupe a tenderle un tranello, corrompendo Pierre Carron il diplomatico francese dal quale la ragazza ha cercato di carpire informazioni. Arrestata con l’accusa di spionaggio la Quesada verrà difesa proprio da Felipe, ma avrà al suo fianco anche un’altra spalla: quella di Genoveva Salmeron. La donna scoprirà che in passato Marcos ha abusato di lei, quando erano in Messico, e in più di un’occasione. Ma non è tutto, la ragazza le chiederà di non rivelare la notizia ad Aurelio, all’oscuro di tutto. È a questo punto che la posizione della dark lady inizierà ad essere ambigua nelle nuove puntate della soap opera di Canale5. Oltre a mentire all’amica, dicendole che anche con lei Bacigalupe è stato aggressivo, inizierà ad architettare un piano. A quanto pare la signora di Acacias sarà pronta a vendicarsi della sorella di Aurelio, rea di non aver ottemperato alle sua richiesta di distruggere l’ex marito Felipe, ma di essersi innamorata di lui.