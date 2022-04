Una Vita, anticipazioni 15 aprile: Antonito viene messo alla prova, Lolita…

Spoiler nuova puntata, Antonito Palacios cade in un tranello: la sua reazione è inaspettata

Il piano di Genoveva Salmeron di far cadere Felipe in trappola proseguirà nella nuova puntata di Una Vita, ma con una piccola deviazione. Natalia infatti deciderà di seguire il piano dell’avvocato per far pace con Lolita e riabilitare la sua reputazione nel quartiere. Il marito infatti incontrerà la Quesada nella pensione di Fabiana, qui la donna cercherà di sedurlo, ma lui la fermerà. Il politico sottolineerà di essere innamorato della moglie e di volere passare il resto dei suoi giorni con lei. La consorte, in accordo con l’Alvarez Hermoso, ascolterà tutta la conversazione e sarà felicissima. Finalmente riuscirà a fidarsi di nuovo del marito, dopo il tradimento subito. La coppia si ricongiungerà, mentre l’ex di Genoveva racconterà a tutti in Calle Acacias che Natalia ha agito per conto della dark lady, l’unica responsabile degli intrighi delle scorse puntate.



Una Vita, puntata oggi: Alodia cede alla corte di Ignacio, scoppierà l’amore?

Al centro della puntata di oggi oltre a Lolita e Antonito, che metteranno una pietra sopra al passato e saranno pronti a vivere il loro amore senza più bugie, ci sarà anche il nipote di Bellita. Il ragazzo, dopo aver rimesso la testa a posto e aver fatto ricredere gli zii, cercherà di ricucire anche con Alodia. La ragazza farà la sostenuta inizialmente, ma poi il giovane riuscirà a farla sciogliere. La domestica si convincerà a fare una passeggiata con lui tra le vie di Acacias. Nascerà presto una nuova coppia nella soap opera spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra?

Colpi di scena a Una Vita: cosa è accaduto ai personaggi di Calle Acacias

La diatriba tra Marcos Bacigalupe e Aurelio Quesada è stata al centro della scorsa puntata della soap opera spagnola. L’intromissione di Genoveva Salmeron ha permesso ad Aurelio di estromettere Marcos dalla società, facendogli perdere le quote di maggioranza. Questo ha portato l’uomo ad aggredirlo in casa sua e minacciarlo. Quando il messicano ha spiegato a rivale che don Salustiano non ha accettato la sua proposta, l’ira di Bacigalupe senior si è riversata proprio su Natalia, rea di aver avvelenato la povera Felicia Pasamar. L’uomo infatti ha ordinato a un sicario di ucciderla. Il suo piano di vendetta andrà a buon fine nelle prossime puntate della telenovela?